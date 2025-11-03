  • BIST 11118.65
Serdaroğlu: "Hükümet ülkeyi çökertiyor"

Serdaroğlu: “Hükümet ülkeyi çökertiyor”

Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin kamu kaynaklarını ticarethane mantığıyla sattığını, ekonomik politikalarının ülkeyi çökerttiğini ve faturanın dar gelirlilere kesildiğini söyledi.
Hür-İş ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hükümetin üretim ekonomisini desteklemek yerine kamu kaynaklarını adeta bir ticarethane mantığıyla sattığını ileri sürdü. Serdaroğlu, yıllardır kamu hizmetlerine yatırım yapılmadığını, bu nedenle vatandaşların “zaten hizmet veremiyor, özelleştirilsin” noktasına getirildiğini belirterek, bunun bilinçli bir algı operasyonuna dönüştüğünü kaydetti.

“Bu anlayış, kamu kaynaklarını toplum yararına değil, belirli çevrelerin çıkarına sunmanın bir yoludur” diyen Serdaroğlu, hükümetin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

FATURAYI VATANDAŞA KESTİLER

Üretmeyen ve gelir yaratamayan bir hükümetin enflasyonu engellemesinin mümkün olmadığını savunan Serdaroğlu, vergi adaletsizliğine de dikkat çekti.

“UBP-DP-YDP Hükümeti’nin yetersiz politikaları, liyakatsiz atamaları ve halka zarar veren uygulamaları ülke ekonomisini çökertti. Faturayı her zaman olduğu gibi çalışanlara, üreticilere, emeklilere, dar ve sabit gelirlilere kestiler” ifadelerini kullandı.

ANAYASA İHLALİ VE ZAMLAR

Anayasa’nın 10. ve 47. maddelerine işaret eden Serdaroğlu, hükümetin bu sorumluluklarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

“Devlet kaynaklarını sorumsuzca harcayan ve kamu istihdamlarını çoğunlukla liyakate dayalı yapmayan hükümet, halkı ağır zamlarla karşı karşıya bıraktı. Son zamlar üretim maliyetlerini artırarak tarım, hayvancılık, turizm ve taşımacılık sektörlerine büyük darbe vurdu” dedi.

“GENÇLER GÖÇTE, EMEKLİLER YOKSULLUKTA”

Serdaroğlu, gelinen noktada vatandaşların yaşamının her geçen gün zorlaştığını, gençlerin umudu başka ülkelerde aramak zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca emeklilerin yoksulluğa, üreticilerin ise iflasa sürüklendiğini belirtti.

“ÇÖZÜM YOLU REFORMLARDAN GEÇİYOR”

Hükûmetin kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli, yapısal reformlara odaklanması gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, şu önerileri sıraladı:

  • Adil bir vergi sistemi oluşturulmalı
  • Üretim ekonomisi teşvik edilmeli
  • Gelir dağılımındaki eşitsizlikler azaltılmalı

Serdaroğlu, “Ancak bu şekilde ekonomik istikrar ve sosyal güven tesis edilebilir” dedi.

“ÜLKENİN GELECEĞİ SATILAMAZ”

Kısa vadeli kazançlar uğruna ülkenin kaynaklarının ve gelecek nesillerin refahının satılamayacağını vurgulayan Serdaroğlu, hükümetin uygulamalarına şeffaf ve uzun vadeli faydayı gözeten politikalarla karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

