Simon Aykut’un duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi

KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un dünkü duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi.
Aykut’un Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza mahkemesindeki davasının görülmesine 26 Eylül Cuma günü devam edileceğini yazan Alithia gazetesi, dünkü duruşmanın iki tarafın davayla ilgili unsurları incelemesi için ertelendiğini ekledi.

 

