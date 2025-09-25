  • BIST 11325.63
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti.
Tatar: Bu çağda savaş olmaz diyenler yakın coğrafyaya baksınlar

Ersin Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman Kıbrıs Türkü’nün onuru bağımsızlığı, özgürlüğü ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri savunduğunu belirterek, Dr Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Dr Derviş Eroğlu’ndan aldığı omuzlarındaki sorumluluğun, Kıbrıs Türkü’nü başkalarının insafına bırakmadan geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşma olması gerektiğini, federasyon temelinde çözüm ile Türkiye’nin askeri varlığı ve garantörlüğünün ortadan kalkacağını anlatan Tatar, Annan Planı döneminde ‘Bu çağda savaş olmaz’ diye algı yaratıldığını ancak o tarihten günümüze dünyada artarak savaşların ve katliamların yaşandığını vurguladı. Güçlünün güçsüzleri ezdiğini belirten Tatar, bu çağda savaş olmaz diyenlerin yakın coğrafyaya bakmalarını, Gazze’de ve Ukrayna’da yaşananların ortada olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi ve yeni müzakerelere başlanmayacağına işaret eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin gündeme getirilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu dile getiren Tatar, ambargoların kaldırılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve temas kurulması çağrısı yapıldığının hatırlattı.

Türkiye ile iyi ilişkilerin devam etmesiyle devletin güçlenmeye devam edeceğini aktaran Tatar, Pandemi ve 6 Şubat Depremi’nin etkilerine rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü, istikrarın devam etmesiyle gelişimin de süreceğini vurguladı.

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de konuşmasında, iki ayrı eşit egemen devletin halkı geleceğe taşıyacak en doğru yol olduğuna işaret etti, ambargolara rağmen halkın iradesinin devletin yanında olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve askeri varlığının en büyük teminat olduğunu anlatan Ömürlü, milli mücadeleyi desteklediklerini, iki devletli çözüm siyasetini hayati gördüklerini ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın kararlı duruşundan ilham aldıklarını kaydetti.

 

