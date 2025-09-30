  • BIST 11048.13
Tatar'dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen ve müreffeh bir Kuzey Kıbrıs için kararlılık mesajı verdi. Yeniden Doğuş Partisi’nin 9. yılı kutlamasında birlik ve dayanışma öne çıktı.
Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!

Cumhurbaşkanı Tatar, egemen ve müreffeh bir Kuzey Kıbrıs için kararlılık mesajı verdi. Yeniden Doğuş Partisi’nin 9. yılı kutlamasında birlik ve dayanışma öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya paylaşımında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğine dair net hedefler ortaya koydu. Egemen, güçlü bir devlet ve huzurlu bir toplum için her alanda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatar, sanayiden sağlığa, tarımdan eğitime kadar kalkınma hamlelerine dikkat çekti.

Yeniden Doğuş Partisi’nin 9. kuruluş yıldönümü yemeğinde ise birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

