TDP 9. Kurultayı'nda tek aday Çeler

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 9’uncu Olağan Kurultayı’nı bugün Lefkoşa’daki Paradise Park’ta gerçekleştiriyor.
Kurultayda, Zeki Çeler başkanlık için tek aday olarak öne çıkıyor.
Öte yandan TDP, son genel seçimlerde aldığı %4,4 oy oranıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil hakkı elde edemedi.
Bu nedenle parti, mevcut durumda Meclis dışında bulunuyor ve kurultayda alınacak kararlar ile önümüzdeki seçim sürecine yönelik stratejisini belirlemeyi hedefliyor.
