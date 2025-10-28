TDP: Fiber Protokolü, Kıbrıslı Türklerin egemenliğine açık müdahaledir; denetim kaldırılacak!

Toplumcu Demokrasi Partisi, ülkedeki fiber altyapı protokolünün dijital egemenliği, veri güvenliğini ve yerel şirketleri tehdit ettiğini belirterek, protokolün durdurulmasını ve halkın bilinçli duruş sergilemesini istedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 24 Eylül 2025 tarihinde Ankara’da imzalanan “Fiber Optik Altyapı Protokolü’nün Kıbrıslı Türklerin egemenliğine açık bir müdahale niteliği taşıdığını belirterek hükümeti uyardı.

Parti açıklamasında, protokolün “dijital egemenliği, kişisel veri güvenliğini ve ekonomik bağımsızlığı” tehlikeye attığı vurgulandı.

"KAMUSAL VERİLER YABANCI ŞİRKETE DEVREDİLİYOR"

TDP, protokol kapsamında KKTC’deki tüm adres, şebeke ve müşteri bilgilerinin Türk Telekom ile paylaşılacak olmasının, yurttaşların kişisel verilerinin ve devlet kurumlarının ağ altyapısı bilgilerinin “yabancı bir yabancı şirkete devri” anlamına geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada, “Bu durum Kıbrıslı Türklerin veri güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir” denildi.

Parti ayrıca, fiber altyapısı tamamlanan bölgelerde yerel internet sağlayıcılarının 90 gün içinde kapatılmasının, Kıbrıslı Türk şirketleri devre dışı bırakarak piyasada fiili bir tekelleşme yaratacağını belirtti.

"DENETİM YETKİSİ ORTADAN KALDIRILIYOR"

TDP açıklamasında, protokolle birlikte Türk Telekom’un hem yatırımcı, hem işleticisi hem de denetleyicisi konumuna getirildiği hatırlatıldı:

“Bu düzenleme, kamu otoritelerinin denetim yetkisini fiilen ortadan kaldırmakta, KKTC’nin iletişim altyapısını Türkiye merkezli bir şirkete teslim etmektedir.”

Parti, Telekomünikasyon Dairesi’nin personelinin yatırımcıya bağlanmasının da kamusal kurumların özerkliğini yok ettiğini ve Kıbrıslı Türk mühendislerin karar süreçlerinden dışlanmasına neden olacağını kaydetti.

"ŞEFFAFLIKTAN UZAK, KAMU YARARINA AYKIRI BİR SÜREÇ"

TDP, protokolün Meclis onayına sunulmadan, toplumdan gizli bir biçimde hazırlanmış olmasını demokratik denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılması olarak değerlendirdi.

Son olarak TDP, Kıbrıs Türk halkını veri güvenliğine, Telekomünikasyon Dairesi’nin kamusal yapısına ve ülkenin dijital altyapısına sahip çıkmaya çağırdı. Parti, tüm sendikalar, meslek odaları, mühendis birlikleri ve yurttaşları ortak bir toplumsal duruş sergilemeye davet etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fiber altyapı yatırımı elbette bir ihtiyaçtır. Ancak bu yatırım, Kıbrıslı Türk mühendislerin, şirketlerin ve kamusal kurumların dışlandığı; yetkilerin yabancı bir şirkete devredildiği bir zeminde yapılamaz.”

"EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

TDP, Kıbrıs Türk halkının veri güvenliğini, Telekomünikasyon Dairesi’nin kamusal yapısını ve ülkenin dijital egemenliğini korumak adına protokolün derhal durdurulması çağrısında bulundu.

“Bu sadece teknik bir anlaşma değil; Kıbrıslı Türklerin iradesini ve geleceğini doğrudan ilgilendiren siyasi bir meseledir.

Egemenliğimiz, yalnızca sınırlarla değil; bilgiyle, teknolojiyle ve iradeyle korunur.”

TDP, tüm sendikaları, meslek odalarını, mühendis birliklerini ve yurttaşları “ortak bir toplumsal duruşa” davet etti.