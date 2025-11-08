  • BIST 10924.53
Tehlikeli yolculuğa polisten ceza geldi

Lefkoşa – Gazimağusa ana yolunun Haspolat Hala Sultan Camii yakınlarında bugün seyir halinde bulunan bir araçta, yolcu olarak bulunan iki şahsın vücutlarını aracın sunroof penceresinden dışarıya çıkarıp tehlikeli şekilde yolculuk yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Polis Ekipleri harekete geçti.

Polis Ekipleri tarafından tespit edilen araç sürücüsüne, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı 5 bin 120,20 TL para ve 10 ceza puanı ceza kesildi.

