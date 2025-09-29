Tel-Sen yarın Telekomünikasyon Dairesi'nde uyarı grevi yapacak...

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), "Geleceğine dair belirsizlikler ve kamuoyundan gizlenen uygulamalar olduğu" gerekçesiyle yarın Telekomünikasyon Dairesi'nde uyarı grevi yapacak.

Türk-Sen Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar, Hür-İş ve Kamu-iş ile birlikte uygulanacak grev yarın 08.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi yazılı açıklamasında ülkenin haberleşme altyapısı ve kamu hizmetleri için hayati önem taşıyan Dairenin geleceğine dair belirsizlikler olduğunu iddia etti ve kamuoyundan gizlendiğini savunduğu uygulamalar karşısında sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Yarın sabah Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde toplanacaklarını ve saat 10.00’da basın açıklaması yapacaklarını da belirten Üredi, ardından Bakanlık yetkilerinden konuyla ilgili bilgi talep edileceğini kaydetti.