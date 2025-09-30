  • BIST 11048.13
  • Altın 5161.804
  • Dolar 41.5813
  • Euro 48.8458
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

“Temsiliyet mi teslimiyet mi?”

» »
TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, Genç Tv’de Genç’te Sabah programının canlı yayın konuğu olarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı.
“Temsiliyet mi teslimiyet mi?”

TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, Genç Tv’de Genç’te Sabah programının canlı yayın konuğu olarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, seçim sürecinin geldiği noktada seçmene “temsiliyet mi, teslimiyet mi?” diye sordu. Denktaş, “Bu seçimler ‘temsiliyet mi teslimiyet mi?’ Bu ikisinin arasındaki seçim olacak. İki devlet bugünkü yöntemle dünyaya kabul ettirilemeyecek. Vatandaşımız bu iki görüşten ayırsın adayları ve öyle düşünsün; biri temsiliyeti, biri teslimiyeti ifade ediyor mu diye bir baksın ve ona göre karar versin. Ben temsil edilmek isterim, teslim edilmek değil. Vatandaşın da vermesi gereken karar bu” diye konuştu.

 

“İş vatandaşta biter, irade vatandaştadır”

Kendilerine dayatılan ne olursa olsun, iradenin vatandaşta olduğunu vurgulayan Denktaş, “Vatandaşa çağrımdır, her türlü taleplerine evet deyin, o kabine girdiğinizde Allah ile canınız vardır orada sadece. İş vatandaşta biter. İrade vatandaştadır” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tel-Sen, 08.00-12.00 saatlerinde Telekomünikasyon Dairesi’nde uyarı grevi yapacak!30 Eylül 2025 Salı 08:27
  • Tatar’dan YDP etkinliğinde güçlü KKTC vurgusu!30 Eylül 2025 Salı 08:26
  • Yağmur bekleniyor30 Eylül 2025 Salı 08:25
  • Lefke’de Cittaslow Sunday’de Çocuklardan Doğa İçin Anlamlı Katkı30 Eylül 2025 Salı 08:15
  • 16 yaşındaki Ayşe Hayat Yazar aranıyor30 Eylül 2025 Salı 08:01
  • Dağyolunda ölümlü kaza!30 Eylül 2025 Salı 08:00
  • Lefkoşa’da bazı bölgelere yarın 6 saat elektrik verilemeyecek29 Eylül 2025 Pazartesi 15:05
  • Erhürman Bostancı’da halkla buluştu: Hiç kimse bu halkın dünyayla buluşmasına engel olamayacak!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:27
  • Alkollü sürücüler 3 ayrı kazaya sebep oldu: 3 kişi yaralanırken, sürücüler tutuklandı!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:23
  • Serdar Denktaş: Ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmam!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti