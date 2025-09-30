TAM PARTİ Kurucusu Serdar Denktaş, Genç Tv’de Genç’te Sabah programının canlı yayın konuğu olarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, seçim sürecinin geldiği noktada seçmene “temsiliyet mi, teslimiyet mi?” diye sordu. Denktaş, “Bu seçimler ‘temsiliyet mi teslimiyet mi?’ Bu ikisinin arasındaki seçim olacak. İki devlet bugünkü yöntemle dünyaya kabul ettirilemeyecek. Vatandaşımız bu iki görüşten ayırsın adayları ve öyle düşünsün; biri temsiliyeti, biri teslimiyeti ifade ediyor mu diye bir baksın ve ona göre karar versin. Ben temsil edilmek isterim, teslim edilmek değil. Vatandaşın da vermesi gereken karar bu” diye konuştu.

“İş vatandaşta biter, irade vatandaştadır”

Kendilerine dayatılan ne olursa olsun, iradenin vatandaşta olduğunu vurgulayan Denktaş, “Vatandaşa çağrımdır, her türlü taleplerine evet deyin, o kabine girdiğinizde Allah ile canınız vardır orada sadece. İş vatandaşta biter. İrade vatandaştadır” diye konuştu.