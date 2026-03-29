Ticaret Odası’ndan çağrı: Vergi yükleri azaltılmalıdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, küresel ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyet baskılarına dikkat çekerek vergi ve mali yüklerin azaltılması yönünde çağrıda bulundu.

Oda tarafından yapılan açıklamada, birçok ülkenin enflasyonla mücadele kapsamında vergi uygulamalarını geçici olarak kaldırdığı veya askıya aldığı belirtilerek, bu yaklaşımın tüketici fiyatlarını dengelemek açısından etkili bir politika aracı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta uygulanan ekonomik önlemlere de dikkat çekilerek, sıfır KDV uygulamalarının kapsamının genişletildiği ve bazı vergi oranlarının düşürüldüğü ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde akaryakıt fiyatlarını dengelemeye yönelik bazı adımların atıldığı ancak bu uygulamaların piyasanın geneline yayılması gerektiği belirtilen açıklamada, özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde vergi ve vergi dışı mali yüklerin azaltılması ya da geçici olarak kaldırılmasının önemine işaret edildi.

Ayrıca, navlun maliyetlerinin vergilendirilmemesi amacıyla gümrük işlemlerinde FOB esaslı değerleme sistemine geçilmesinin maliyetleri düşürerek fiyatlara olumlu yansıyacağı ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik koşulların zorluğuna dikkat çekilerek, yurt dışından sağlanacak kaynakların önemine değinildi. Bu kapsamda turizm faaliyetlerinin artırılması ve inşaat sektöründe mevcut konut stokunun eritilmesinin, hem sektörlerin sürdürülebilirliği hem de kamu maliyesinin devamlılığı açısından kritik olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, piyasa dengelerini koruyacak, maliyet baskılarını azaltacak ve tüketici fiyatlarını aşağı çekecek vergi ve maliyet azaltıcı politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.