Topaloğlu: Fiyat düzenlemesi yapılmazsa taşımacılık sürdürülemez hale gelecek

850 araçla okullara hizmet verilecek

Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Eylül itibarıyla 700’ü aşkın Kar-İş üyesinin yaklaşık 850 araçla Milli Eğitim Bakanlığı’na normal güzergâhların dışında hizmet vereceğini belirtti.

Ancak taşımacılıkta fiyat düzenlemesinin neredeyse bir yıldır yapılmadığını kaydeden Topaloğlu, bunun sektörün önünü tıkadığını söyledi.

“Dört kez akaryakıt zammı yapıldı”

Topaloğlu, geçen süre zarfında asgari ücrette artış yaşandığını, akaryakıta dört kez zam geldiğini ve giderlerin büyük kısmının döviz üzerinden olduğunu hatırlattı.

“Bu koşullarda taşımacılık sürdürülemez hale geldi” diyen Topaloğlu, belirsizliğin sektörde çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

“Hükümet gerekli adımları atmalı”

Kar-İş Başkanı, hükümete çağrıda bulunarak, belirsizliğin en kısa sürede ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Taşımacılığın önemine ve “can taşıma” sorumluluğuna dikkat çeken Topaloğlu, emekçilerin bu yükü belirsizlik içinde taşımaya devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“Dayanışma ile haklarımızı koruyabiliriz”

Topaloğlu, meslektaşlarına da seslenerek, şu çağrıyı yaptı:

“Bu süreçte belirsizliğin ortadan kalkması ve haklarımızın korunması için hep birlikte hareket etmeliyiz. Dayanışma ve ortak mücadele, hem taşımacılık sektörünün hem de meslektaşlarımızın yararına olacaktır” dedi.