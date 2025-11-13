Toplu taşıma için eylem

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, kamusal toplu taşıma talebiyle bu sabah Başbakanlık ışıklarında bildiri dağıtımı ve pankart tutma eylemi gerçekleştirdi. “Trafikte Boğulma, Kamusal Toplu Taşıma!” pankartı açan parti üyeleri, sürücülere ve yayalara bildiri dağıtarak toplu taşımaya yönelik taleplerini dile getirdi.

Eylemde, kamusal toplu taşıma sisteminin gerekliliğine vurgu yapıldı. Bağımsızlık Yolu, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik çarpışmalarının önlenmesi ve her geçen gün artan trafik çilesinin sona erdirilmesi için kamusal bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bağımsızlık Yolu dağıttığı bildiride, mevcut ulaşım düzeninin özel araç sahipliğini zorunlu hale getirdiğini, bu durumun akaryakıt ithalatçılarından sigorta şirketlerine kadar birçok özel sektör alanını zenginleştirdiğini, buna karşın halkın giderek artan ulaşım yükü altında ezildiğini ifade edildi.

Bağımsızlık Yolu, herkesin erişebileceği, kapsayıcı, çevreye duyarlı ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayacağını vurguladı. Emekçinin partisi, çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için kamusal toplu taşımanın bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

Bildiride ayrıca, “Akaryakıt ithalatçılarını, büyük araç galerilerini, yedek parça ithalatçılarını ve sigorta şirketlerini zengin eden özel araca dayalı sistem yerine, halkın ulaşım ihtiyacını kamusal anlayışla karşılayan bir sistem istiyoruz” denildi.