  • BIST 10661.37
  • Altın 5725.75
  • Dolar 42.2484
  • Euro 49.1556
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Toplu taşıma için eylem

» »
Bağımsızlık Yolu’ndan Kamusal Toplu Taşıma Talebiyle Eylem
Toplu taşıma için eylem

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, kamusal toplu taşıma talebiyle bu sabah Başbakanlık ışıklarında bildiri dağıtımı ve pankart tutma eylemi gerçekleştirdi. “Trafikte Boğulma, Kamusal Toplu Taşıma!” pankartı açan parti üyeleri, sürücülere ve yayalara bildiri dağıtarak toplu taşımaya yönelik taleplerini dile getirdi.

 

Eylemde, kamusal toplu taşıma sisteminin gerekliliğine vurgu yapıldı. Bağımsızlık Yolu, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik çarpışmalarının önlenmesi ve her geçen gün artan trafik çilesinin sona erdirilmesi için kamusal bir ulaşım sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

Bağımsızlık Yolu dağıttığı bildiride, mevcut ulaşım düzeninin özel araç sahipliğini zorunlu hale getirdiğini, bu durumun akaryakıt ithalatçılarından sigorta şirketlerine kadar birçok özel sektör alanını zenginleştirdiğini, buna karşın halkın giderek artan ulaşım yükü altında ezildiğini ifade edildi.

 

Bağımsızlık Yolu, herkesin erişebileceği, kapsayıcı, çevreye duyarlı ve ekonomik bir toplu taşıma sisteminin hem bireysel hem toplumsal fayda sağlayacağını vurguladı. Emekçinin partisi, çevre ve gürültü kirliliğinin azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için kamusal toplu taşımanın bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

 

Bildiride ayrıca, “Akaryakıt ithalatçılarını, büyük araç galerilerini, yedek parça ithalatçılarını ve sigorta şirketlerini zengin eden özel araca dayalı sistem yerine, halkın ulaşım ihtiyacını kamusal anlayışla karşılayan bir sistem istiyoruz” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 dilde mesaj... Geçmiş olsun Baf, geçmiş olsun Kıbrıs...12 Kasım 2025 Çarşamba 14:42
  • Karaoğlanoğlu, Mehmetçik ve Gazimağusa’da yangın12 Kasım 2025 Çarşamba 13:54
  • 17-21 Kasım arası havan atışları yapılacak12 Kasım 2025 Çarşamba 13:53
  • KKTC çapında herhangi bir hasar yıkım olmadı12 Kasım 2025 Çarşamba 13:51
  • AFAD: Akdeniz’de 5.2 Büyüklüğünde Deprem12 Kasım 2025 Çarşamba 13:21
  • Merit yatırımları Hamburglu Türk gazetecilere anlatıldı12 Kasım 2025 Çarşamba 13:19
  • KTMMOB: Kıbrıs’ın güney kenarındaki aktif fay hattı yeniden hareketlendi12 Kasım 2025 Çarşamba 12:52
  • Hayvancılar Birliği bölgesel ziyaretlerine Kaleburnu’ndan başladı12 Kasım 2025 Çarşamba 12:39
  • Tahmini 4,1 büyüklüğünde deprem oldu12 Kasım 2025 Çarşamba 12:39
  • Özdenefe: Kadınların ekonomideki varlığı güçlendirilmeli12 Kasım 2025 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti