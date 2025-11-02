Tosunoğlu serbest bırakıldı

  • BIST 10971.52
Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğlu Cenk Tosunoğlu, Güney Kıbrıs’ta gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Rum polisi tarafından yapılan incelemede, Tosunoğlu’nun telefonunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Cenk Tosunoğlu, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a geçişi sırasında gözaltına alınmış ve Rum basını, Tosunoğlu’nun “çocuk istismarı içeren materyale sahip olduğu” iddiasıyla soruşturulduğunu yazmıştı.
Ancak yapılan ilk incelemelerin ardından Tosunoğlu’nun herhangi bir yasa dışı materyal bulundurmadığı tespit edildi ve serbest bırakıldı.

