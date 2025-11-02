Tosunoğlu serbest bırakıldı

Rum polisi tarafından yapılan incelemede, Tosunoğlu’nun telefonunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Cenk Tosunoğlu, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a geçişi sırasında gözaltına alınmış ve Rum basını, Tosunoğlu’nun “çocuk istismarı içeren materyale sahip olduğu” iddiasıyla soruşturulduğunu yazmıştı.

Ancak yapılan ilk incelemelerin ardından Tosunoğlu’nun herhangi bir yasa dışı materyal bulundurmadığı tespit edildi ve serbest bırakıldı.