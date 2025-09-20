CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek; hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, önce Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni, ardından Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Alevi Kültür Merkezi ziyaretinde, Girne Şube Başkanı Ethem Gül de hazır bulundu ve ziyaretlerinden dolayı Erhürman’a teşekkür etti. Tufan Erhürman’ın Erenköy Mücahitler Derneği ziyaretinde ise Başkanı Ahmet Yıldırım da hazır bulundu. Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Erhürman’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek verilen mücadelelere dikkat çekti. Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda beş bomboş yıl geçirildiğine vurgu yaptı ve “Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek; hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” dedi.

Ziyaretlerde söz alan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Adil, şeffaf, dürüst, liyakatli, denetlenen, hantal olmayan, insanların günlük yaşamını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir kamu yönetimi için çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığının tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getireceklerinin altını çizen Erhürman, “Hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin en değerli makamlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hakları için masada olacaklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Gittiğimiz her yerde aynı şeyi duyuyoruz. İnsanlarımız bize; “Biz bunca yıldır verdiğimiz var oluş mücadelesini, bunları yaşayalım diye mi verdik?” diye soruyorlar” dedi. Diplomasi ve diyaloğun her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürüleceğini belirten Erhürman, kavga ederek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanmadan anlatarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını alacaklarını vurguladı.