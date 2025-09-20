  • BIST 11294.48
  • Altın 4902.381
  • Dolar 41.3339
  • Euro 48.5636
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek

» »
CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek; hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” ifadelerini kullandı.
Tufan Erhürman: Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, önce Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ni, ardından Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Alevi Kültür Merkezi ziyaretinde, Girne Şube Başkanı Ethem Gül de hazır bulundu ve ziyaretlerinden dolayı Erhürman’a teşekkür etti. Tufan Erhürman’ın Erenköy Mücahitler Derneği ziyaretinde ise Başkanı Ahmet Yıldırım da hazır bulundu. Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, Erhürman’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek verilen mücadelelere dikkat çekti. Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nda beş bomboş yıl geçirildiğine vurgu yaptı ve “Cumhurbaşkanlığı tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getirecek; hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” dedi.

Ziyaretlerde söz alan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Adil, şeffaf, dürüst, liyakatli, denetlenen, hantal olmayan, insanların günlük yaşamını zorlaştıran değil, kolaylaştıran bir kamu yönetimi için çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığının tüm Anayasal görevlerini ciddiyetle yerine getireceklerinin altını çizen Erhürman, “Hukuka bağlılık, liyakat kamu düzeninin esası olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkenin en değerli makamlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı makamının itibarsızlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının hakları için masada olacaklarının altını çizdi. Tufan Erhürman, “Gittiğimiz her yerde aynı şeyi duyuyoruz. İnsanlarımız bize; “Biz bunca yıldır verdiğimiz var oluş mücadelesini, bunları yaşayalım diye mi verdik?” diye soruyorlar” dedi. Diplomasi ve diyaloğun her düzeyde, aralıksız biçimde sürdürüleceğini belirten Erhürman, kavga ederek, küserek, darılarak dünyadan uzaklaşmayacak, konuşarak, diyalog kurarak, bıkmadan, usanmadan anlatarak, Kıbrıs Türk halkının haklarını alacaklarını vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adaya kuru sıkı tabanca ile geldi...20 Eylül 2025 Cumartesi 14:52
  • Esentepe’de ani ölüm20 Eylül 2025 Cumartesi 14:51
  • Kumyalı’da izinsiz av: 2 asgari ücret ceza kesildi19 Eylül 2025 Cuma 20:05
  • Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü19 Eylül 2025 Cuma 20:04
  • Lefkoşa’da Uluslararası Barış Günü Etkinliği19 Eylül 2025 Cuma 16:11
  • Bağımsızlık Yolu’ndan YSK’ya Ersin Tatar’ın Seçim Amblemi Hakkında İtiraz19 Eylül 2025 Cuma 16:03
  • Sahte Diş Fakültesi diploması ile yakalandı...19 Eylül 2025 Cuma 15:20
  • Haftalık gıda denetim sonuçları…19 Eylül 2025 Cuma 14:20
  • Sigortasız aracıyla zincirleme kazaya yol açtı!19 Eylül 2025 Cuma 14:19
  • Alsancak’ta zorla kaçırma olayı: Zanlılar yargı önünde19 Eylül 2025 Cuma 14:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti