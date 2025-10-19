Tufan Erhürman oyunu kullandı

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman da eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yapan Erhürman, “Uzun bir seçim süreci oldu. Artık bu sürecin sonundayız. Bu seçim, topraklardaki çocuklarımız için yapılan bir seçimdir ve bugün verilecek karar, geleceğimiz üzerinde ciddi bir etki yaratacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halktır. Süreç boyunca büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yer aldı ve bugün de iradesini sandığa yansıtacak" dedi.

Erhürman, "Bugünden sonra söyleyeceğimiz tek şey, halkımızın iradesi hepimiz için, çocuklarımız için hayırlı olsun” dedi.