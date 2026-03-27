Turizm ve seyahat acenteleri "Genişletilmiş Prim Desteği" kapsamına dahil edildi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Tolun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından güzel haberi duyurdu.

Tolun, “Turizm ve seyahat acentelerimiz için bugün, sektörümüzün geleceği adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Oğuzhan Hasipoğlu ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Taleplerimize çok olumlu yaklaşan Sayın Hasipoğlu ile yaptığımız görüşme sonucunda çok yakında açıklanacak olan "Genişletilmiş Prim Desteği" kapsamına dahil edildik” dedi.

Orhan Tolun, “Sadece bugün değil, her gün haklarımız için sahadayız. Takipte kalın!” ifadelerini de kullandı.