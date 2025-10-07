Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi başladı: TDT'nin güçlendirilmesine ilişkin kararlar alınacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 12. Zirvesi, Azerbaycan'ın Gebele şehrinde başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Aliyev tarafından karşılandı.
ZİRVE "BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİK" TEMASINDA GERÇEKLEŞECEK
Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev da yer aldı.
Fotoğraf çekiminin ardından liderler, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temalı zirvenin yapılacağı salona geçti.
ZİRVEDE GEBELE BİLDİRİSİ İMZALANACAK
Zirvede, Gebele bildirisi, TDT+ Formatı Kurulmasına Dair Karar ve TÜRKSOY'un Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesine dair karar imzalanacak.
Liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla katıldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: İKİ DEVLETLİ ADİL ÇÖZÜM KONUSUNDA TDT ÜYESİ ÜLKELERİN KKTC'NİN YANINDA OLDUKLARINI MÜŞAHEDE EDİYORUM
12'inci Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Gebele'de konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki devletli adil çözüm konusunda Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını müşahede ediyorum" ifadelerini kullandı.
