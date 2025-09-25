  • BIST 11397.18
Türk Telekom KKTC'de iki ayrı şirket kurdu

Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toptan ve perakende hizmetlere yönelik iki ayrı şirket kurduğunu bildirdi.
Türk Telekom KKTC’de iki ayrı şirket kurdu

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 99,99, TTNET AŞ’nin ise yüzde 0,01 hissedar olarak yer aldığı “Türk Telekom Kıbrıs Toptan Hizmetler Şirketi Limited”in kurulduğu belirtildi.

İkinci açıklamada ise “10 Temmuz tarihli açıklamamız çerçevesinde, şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 0,01, TTNET AŞ’nin yüzde 99,99 hissedar olarak yer aldığı ‘Türk Telekom Kıbrıs Perakende Şirketi Limited’ kurulmuştur.” ifadesi yer aldı.

