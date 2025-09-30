UBP’den birlik mesajı: Tatar’a güçlü destek!

Ulusal Birlik Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar için geniş katılımlı seçim komitesi toplantısı düzenledi. Parti ayrıca Ünal Üstel’in vizyonuyla “Dijital Dönüşüm” sürecini başlatarak seçim takvimi ve etkinlik bilgilerini çevrim içi erişime açtı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı seçimine yönelik oluşturulan Merkez Seçim Komitesi’nin genişletilmiş toplantısını Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Sekreter Vekili Dr. Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları, MYK ve PM üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik Kolları başkanları yanı sıra Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ali Çetin Amcaoğlu ve Merkez Kadın Kolları Başkanı Şerife Ünverdi ile Merkez Seçim Komitesi üyeleri katıldı.

UBP DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAMLESİNİ BAŞLATTI

Yarım asrı aşan siyasi birikimini dijital dünyanın imkânlarıyla buluşturan UBP, “Dijital Dönüşüm” hamlesini resmen başlattı. Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni süreçte, parti üyeleri ve vatandaşlarla bağın daha güçlü, daha hızlı ve daha etkileşimli kurulması hedefleniyor.

Yeni açılan web sayfasıyla (www.ubp.org.tr) birlikte; siyasi faaliyetlerden güncel haberlere, eğitimlerden etkinliklere kadar pek çok içerik tek çatı altında toplanıyor. Parti yönetimi, “Artık her şey sadece bir dokunuş uzağınızda” vurgusuyla vatandaşlara kolay erişim imkânı sunuyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM TAKVİMİ SEÇMENİN CEBİNDE

Dijital dönüşüm paketinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri Etkinlik Bilgi Sistemi oldu. Bu sistem sayesinde partililer ve vatandaşlar etkinlikleri anında öğrenebilecek, kolayca katılım sağlayabilecek. Halkla güçlü etkileşimin somut bir göstergesi olacak bu sistem, web sayfası üzerinden ilk kez Cumhurbaşkanı Seçim Takvimi ile birlikte hayata geçirildi (www.secim.ubp.org.tr).