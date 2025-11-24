UniLig devam ediyor... UKÜ-DAÜ mücadelesinden UKÜ galip ayrıldı..68-65

Oldukça kalabalık ve coşkulu bir taraftar topluluğunun takip ettiği maçta DAÜ’nün yeni transferleri ilk kez forma giydi. Ayrıca karşılaşma, diğer takımların oyuncu ve antrenörleri tarafından da yoğun ilgiyle izlendi.

UniLeague 2025-2026 sezonunun 1. haftası, CIU Arena’da oynanan ve heyecanın son ana kadar sürdüğü mücadeleyle sona erdi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), zorlu geçen karşılaşmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 68-65 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Maçın ikinci yarısında yaşanan kısa süreli gerginlik sonucu UKÜ’den 6, DAÜ’den 1 oyuncu diskalifiye edildi. UKÜ, maçın kalan son 6 dakika 26 saniyesini sadece 5 oyuncuyla oynamak zorunda kaldı. Bu dezavantaja rağmen büyük mücadele ortaya koyan UKÜ, tribünlerin de desteğiyle sahadan 68-65 galip ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından UKÜ taraftarları, galibiyeti uzun süre coşkuyla kutladı.

UKÜ, bir sonraki maçında 30 Kasım’da Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ni konuk edecek. DAÜ ise 27 Kasım’da ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile karşı karşıya gelecek.