  • BIST 12433.5
  • Altın 6313.31
  • Dolar 44.3204
  • Euro 51.4507
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATrump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz

Üstel, İTÜ'ye devredilecek arazinin "stratejik" öneme sahip olduğunu açıkladı: Meclis'te bu konuyu konuşamam

» »
Ünal Üstel, İTÜ’ye devredilecek 3 bin 500 dönümlük orman arazisinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek konuyu Meclis’te detaylandıramayacağını söyledi
Üstel, İTÜ'ye devredilecek arazinin "stratejik" öneme sahip olduğunu açıkladı: Meclis'te bu konuyu konuşamam

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi sırasında konuşan Başbakan Ünal Üstel, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilecek 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisinde rekreasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını, yasa tasarısında da yer aldığı üzere eğitim dışında herhangi bir yapılaşma olmayacağını ifade etti.

Ünal Üstel: İTÜ'YE DEVREDİLEN ORMANLIK ALAN, KUZEY KIBRIS'IN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOK STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Arazinin iki bölümden oluştuğunu belirten Üstel, alçak orman arazilerinde önemli bir yapılaşma olmayacağını kaydetti. Bu alanların stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ın güvenliğini sağlama rolüne dikkat çekti.

SILA USAR İNCİRLİ: BU KONUNUN GÜVENLİKLE NE İLGİSİ VAR?

Üstel’in konuşmasındaki güvenlik vurgusu üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu konunun güvenlikle ne ilgisi var?” sorusunu yöneltti.

Ünal Üstel: BU KONU STRATEJİK BİR KONU OLDUĞU İÇİN MECLİS'TE BU KONUYU KONUŞAMIYORUM, BU KONUDA DAHA FAZLA BİLGİ VEREMEYECEĞİM

Bunun üzerine Üstel, “Stratejik bir konu olduğu için Meclis’te bu konuyu konuşamıyorum, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğim” dedi.

Üstel’in yanıtının ardından tezkere oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

SILA USAR İNCİRLİ: 2008'DEN BU YANA İTÜ'YE DEVREDİLEN ALANLARLA İLGİLİ HİÇBİR ZAMAN GÜVENLİK KONUSU GÜNDEME GELMEDİ, KAPALI BİR OTURUMDA BU KONU DETAYLANDIRILMALI

Daha sonra yeniden söz alan İncirli, ilgili yasa tasarısında güvenlikle ilgili herhangi bir madde ya da gerekçe bulunmadığını belirtti. Güvenlik endişesi varsa bunun kapalı oturumda ele alınması gerektiğini ifade eden İncirli, her konunun kamuya açık şekilde konuşulamayacağını bildiklerini ancak 2008’den bu yana İTÜ’ye devredilen alanlarla ilgili hiçbir zaman güvenlik konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

İncirli, yasa tasarısının içeriğinde ve gerekçesinde güvenlik unsurunun yer almadığını vurgulayarak, böyle bir durum söz konusuysa kapalı oturumda detaylandırılması gerektiğini belirtti ve bu nedenle tezkereye olumsuz oy verdiklerini açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti