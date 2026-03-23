Üstel, İTÜ'ye devredilecek arazinin "stratejik" öneme sahip olduğunu açıkladı: Meclis'te bu konuyu konuşamam

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesi sırasında konuşan Başbakan Ünal Üstel, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilecek 3 bin 500 dönümlük alçak orman arazisinde rekreasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacağını, yasa tasarısında da yer aldığı üzere eğitim dışında herhangi bir yapılaşma olmayacağını ifade etti.

Arazinin iki bölümden oluştuğunu belirten Üstel, alçak orman arazilerinde önemli bir yapılaşma olmayacağını kaydetti. Bu alanların stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs’ın güvenliğini sağlama rolüne dikkat çekti.

Üstel’in konuşmasındaki güvenlik vurgusu üzerine söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu konunun güvenlikle ne ilgisi var?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Üstel, “Stratejik bir konu olduğu için Meclis’te bu konuyu konuşamıyorum, bu konuda daha fazla bilgi veremeyeceğim” dedi.

Üstel’in yanıtının ardından tezkere oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra yeniden söz alan İncirli, ilgili yasa tasarısında güvenlikle ilgili herhangi bir madde ya da gerekçe bulunmadığını belirtti. Güvenlik endişesi varsa bunun kapalı oturumda ele alınması gerektiğini ifade eden İncirli, her konunun kamuya açık şekilde konuşulamayacağını bildiklerini ancak 2008’den bu yana İTÜ’ye devredilen alanlarla ilgili hiçbir zaman güvenlik konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

İncirli, yasa tasarısının içeriğinde ve gerekçesinde güvenlik unsurunun yer almadığını vurgulayarak, böyle bir durum söz konusuysa kapalı oturumda detaylandırılması gerektiğini belirtti ve bu nedenle tezkereye olumsuz oy verdiklerini açıkladı.