Üstel oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel eşi Zerrin Üstel ile birlikte Alsancak İlkokulu’nda 156 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Oy kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yapan Ünal Üstel, “Bu yarışta emek veren bütün adaylara başarılar diliyorum” dedi.
Üstel, “Seçim sonucu her ne olursa olsun, kazanan halkımız, devletimiz ve kardeşlik olacaktır” ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Fotoğraf: Kıbrıs Postası
