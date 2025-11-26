  • BIST 10914.65
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor

"DAYANIŞMA ÇAĞRISI"
Vicdani retçilerin yargılanması sürüyor

İşte yapılan açıklama;

 

Vicdani ret hakkımızı kullandık diye de yargılanmaya devam ediyoruz!

 

Kıbrıs’ın kuzeyinde Anayasa Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kararlarında vicdani ret hakkının açıkça tanınması, çeşitli siyasi parti ve örgütün birçok açıklamasında vicdani ret hakkının tanınması çağrı yapılmasına, mecliste bu yönde yasa değişikliklerinin konuşulmasına rağmen Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistlerinin yargılanması sürüyor…

Geçmişte Yasa Değişikliği görüşmelerinde belirtmiştik, Anayasa Mahkemesi kararında belirtildiği gibi düzenleme yapması gereken kurum yasa koyucudur ve bu yapılmadığı sürece vicdani retçilerin hapsedilme tehlikesi sürecek…

Böylesi koşullarda, YARIN yeniden, bir kez daha sonu cezaevinde bitme olasılığı çok yüksek olan, Hasan Rahvancıoğlu’nun Askeri Mahkemede yargılanmasına devam edecek...

Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, YARIN 27 Kasım, Perşembe günü, 12:00’de Askeri Mahkeme önündeki buluşmaya çağırırız…

