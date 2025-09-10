Vuracağı iş insanına 2 kez yaklaştılar... Tetikçiler yeniden mahkemede

Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon ve Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu tutuklanan tetikçiler A.A , M.A.K ile onlara silah temin eden M.T ve K.K yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görevli polis memuru Doğucan Kırgeç mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların' Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından alman bilgi üzerine Lefkoşa' da faaliyet gösteren bir offlince içerisinde müşteri olarak bulunan Türkiye'de sakinler A.Y ve M.A.K'nın isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada A.Y'nin tasarrufunda bir adet markası ve seri numarası olmayan 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde 5 adet 7.65 mm çapında mermi bulunan şarjör bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlıların yapılan sorgusunda tabancayı kendilerine atılan konum ve video ile Sütlüce köyünde bulunan mezarlıktan gidip aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada tabancayı 26 Ağustos 2025 tarihinde Sütlüce köyünde bulunan mezarlık içerisine M.T ve K.K'nin bıraktığını ve akabinde A.Y ve M.A.K'nin mezarlığa giderek aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, aynı gün diğer iki zanlının tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, silahı temin eden zanlıların mezarlığa gitmediklerini söylediklerini ancak yapılan soruşturma sonucu 26 Ağustos tarihinde mezarlığa gittiklerini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, tetikçi zanlıların birer gönüllü ifade verdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde 7 tanık ifadesi temin edildiğini kaydetti.

Polis, incelenen çevre güvenlik kameraları sonucu bir iş insanını vurmaya gelen tetikçi zanlıların söz konusu iş insanının iş yerini yakınındaki restorana 27 Ağustos tarihinde 2 kez gittiklerini tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların 28 Ağustos’ta yine aynı restorana gidip uzun süre kaldıklarını belirtti.

Polis, ayıca zanlı M.T'nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini, tüm zanlıların cep telefonlarında detaylı inceleme yapılması için Data İnceleme Şubesine gönderildiğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Polis, ayıca zanlı M.T'nin telefonundaki galerinin çöp kutusunda ele geçirilen silahla bire bir benzer silah fotoğrafı tespit edildiğini, fotoğrafın uzmanlar tarafından inceleneceğini ve rapor beklendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.