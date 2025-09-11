Yargıçtan alkollü araç kullanan ehliyetsiz sürücüye: Bir daha gelirsen müsamaha yok

  • BIST 10615.4
Lefkoşa’da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan tutuklanan Sedat Demirok, Yargıç Şevket Gazi tarafından uyarılarak 15 bin TL nakit teminat ve iki kefil şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Lefkoşa’da meydana gelen ehliyetsiz ve alkollü sürüş suçlarından tutuklanan zanlı Sedat Demirok mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. 

Polis, 11 Eylül 2025 tarihinde saat 00.25 sıralarında Sarayönü Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında zanlı Sedat Demirok’un aracının durdurulduğunu ve alkol testi yapıldığını söyledi. Polis, yapılan ilk ölçümde zanlının nefesinde 192, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde ise 175 miligram alkollü tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 16 Ağustos 2025 tarihinde Girne’de alkollü araç kullanma suçundan rapor edildiğini, 21 Ağustos’ta cezasını ödediğini, 100 puan cezasından dolayı kasım ayına kadar ehliyetine el konulduğunun öğrenildiğini açıkladı. Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, “3 hafta önce alkollü yakalandın, mahkeme isterse seni cezaevine gönderir ama sana bir şans daha verilecek.  Ancak herhangi bir suçla mahkemeye gelirsen bu kez müsamaha gösterilmeyecek. Kıymetini bil” diye uyardıktan sonra teminat emri verdi. Yargıç Gazi, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

