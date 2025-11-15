Yayaya çarptı!

Girne’de Osman Örek Caddesi üzerinde, dün gece 00.10 sıralarında 239 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Serhan Hilmioğlu (E-30), yönetimindeki AA 765 L plakalı çift kabin araçla dikkatsizliği sonucu yaya İbrahim Kaşlı’ya (E-25) çarptı.
Polisin verdiği bilgiye göre, yaralanan Kaşlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü Hilmioğlu tutuklandı.
