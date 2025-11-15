  • BIST 10565.74
  • Altın 5558.985
  • Dolar 42.1704
  • Euro 49.0165
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Yayaya çarptı!

» »
Girne’de alkollü sürücü yayaya çarptı: Yaya yaralandı, sürücü tutuklandı
Yayaya çarptı!

Girne’de Osman Örek Caddesi üzerinde, dün gece 00.10 sıralarında 239 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Serhan Hilmioğlu (E-30), yönetimindeki AA 765 L plakalı çift kabin araçla dikkatsizliği sonucu yaya İbrahim Kaşlı’ya (E-25) çarptı.

Polisin verdiği bilgiye göre, yaralanan Kaşlı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ bacağında kırık teşhisiyle tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü Hilmioğlu tutuklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Kasım kutlamaları nedeniyle dron ve hava sporları uçuşları durduruldu14 Kasım 2025 Cuma 20:16
  • Özgür Özel Kıbrıs'ta ... İlk ziyaret CTP'ye14 Kasım 2025 Cuma 15:50
  • KKTC şaka olsun diye kurulan bir devlet değildir14 Kasım 2025 Cuma 15:02
  • Özkızan: Zohra Mamdani Kapitalizme Karşı Net Bir Tavır Ortaya Koyan Bir Belediye Başkanıdır14 Kasım 2025 Cuma 13:24
  • Ankara ziyareti Rum basınında14 Kasım 2025 Cuma 13:00
  • Harmancı, Erhürman-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: Erhürman’ın istikrarlı duruşu kayda değer14 Kasım 2025 Cuma 12:16
  • Baybars'tan Çeler'e uyarı... Seçim öncesinde konuşmak partilere zarar verir14 Kasım 2025 Cuma 11:27
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 62. olağan genel kurulu yapılıyor14 Kasım 2025 Cuma 10:15
  • KKTC’nin 42’nci yılı törenlerle kutlanacak14 Kasım 2025 Cuma 09:40
  • Özuslu, bütçe sorumsuzca hazırlandı13 Kasım 2025 Perşembe 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti