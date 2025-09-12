  • BIST 10372.04
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayları geçici olarak açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuran bağımsız ve parti adaylarını geçici olarak ilan etti. Adaylara itirazlar 13-14 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.
YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayları geçici olarak açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 19 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuran adayları geçici olarak ilan etti.

YSK’dan yapılan duyuruya göre, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yapılan başvurular başvuru sırasına göre şöyle:

“Bağımsız aday İbrahim Yazıcı, Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı Osman Zorba, Bağımsız aday Ersin Tatar, Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ, Bağımsız aday Mehmet Hasgüler, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin adayı Tufan Erhürman, Bağımsız aday Ahmet Boran ve Bağımsız aday Hüseyin Gürlek.”

YSK, ilan edilen adaylara her türlü yasal itirazın, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde saat 09.00’dan 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna yapılabileceğini bildirdi.

