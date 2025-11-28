Yüksek İdare Mahkemesi, usulsüzlük iddiaları üzerine tasdik memuru atamalarının yürütmesini durdurdu

Şişman, yapılan atamalarda ciddi usulsüzlükler, yasa ihlalleri ve objektif kriterlere aykırı değerlendirmeler tespit ettiklerini belirterek, “Bu nedenle yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Süreci Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıyarak ilgili kararın iptalini talep ettik” dedi.

YİM’in ara emri talebini kabul ettiğini vurgulayan Şişman, “Mahkeme, atamaların yürütmesini durdurdu. Bu karar, haklılığımızı ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Şişman, ara emri sonrası Bakanlar Kurulu’nun geri adım attığını belirterek şunları kaydetti:

“Hükümet, 19 Kasım 2025 tarihli kararıyla 22 Ağustos’taki tüm atamaları tamamen iptal etmek zorunda kaldı. Bu sonuç yalnızca Derneğimizin değil, demokratik hukuk düzeninin de bir başarısıdır. Hukuka aykırı hiçbir uygulama kalıcı olamaz.”

Dernek olarak üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Şişman, “Yasa, tüzük ve objektif değerlendirme ilkelerine bağlı kalınması için her türlü girişimi sürdüreceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.