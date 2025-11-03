  • BIST 11125.4
Lefkoşa’da meydana gelen 'Vahim Zarar ve Ciddi Darp’ suçlarından tutuklanan Phillip Ada Sertel mahkemeye çıkarıldı. 
Zanlı Tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen 'Vahim Zarar ve Ciddi Darp’ suçlarından tutuklanan Phillip Ada Sertel mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı. Polis, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa'da Yıltan Muslu Sokak’ta bir apartman boşluğunda Lefkoşa'da sakin zanlının araç park yeri anlaşmazlığı gerekçesi ile aynı apartmanda sakin Y.D.’nin yüzüne başı ile vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip ciddi şekilde darp edip, vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine gitmiş olup yapılan tedaviye müteakip burnunda kırık olduğu yönünden doktor raporu temin ettiğini açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, 2 tanıktan ifade alındığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

