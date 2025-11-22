Zehra-Özker Özgür mezarları başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür, Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Özker Özgür’ün 20’nci, Zehra Özgür’ün ise 17’nci ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen anma törenine; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali, bazı bakanlar, UBP ve CTP’li milletvekilleri, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ile Özgürlerin ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma töreninde daha sonra sırasıyla Özker Özgür’ün kızı Elmaziye Özgür Kufi, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Konuşmaların sonrasında Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kabirlerine karanfiller bırakıldı.

– Elmaziye Özgür Kufi

Anma töreninde ilk olarak söz alan Özker Özgür’ün kızı Elmaziye Özgür Kufi, Özker ve Zehra Özgür’ü ölüm yıl dönümlerinde sevgi ve özlemle andıklarını dile getirdi.

Yine bir anma töreninde annesi ve babasının mezarı başında olduklarını kaydeden Kufi, “Geçen yılki törende Tufan Erhürman, ‘buraya gelirken düşündüm; aslında anma hakkı diye bir hak olmalı’ demişti. Hukukçu kimliğiyle kurduğu bu cümle, biz üç kardeşi derinden etkilemişti.” diye konuştu.

“Anmak, bizim için bir haktan çok, anne ve babamızdan kalan bir mirastı. Biz Özgür kardeşler yıllardır bu mirasa bağlı kaldık.” diyen Kufi, bu mirasın içinde doğru bildiklerini ve inandıklarını korkusuzca söyleme cesaretinin de olduğunu kaydetti.

Konuşmasında önce annesine, ardından babasına da seslenen Kufi, büyürken farkında olmadan babasından çok şey öğrendiğini belirtti.

“Düşüncelerini cesurca söylemen, inandığın yoldan dönmemen, haksızlığa karşı asla geri adım atmaman… Bunların her biri benim için birer hayat dersi oldu.” diyen Kufi, babasının hayallerinden, mücadeleden ve inandığı doğrulardan asla ödün vermediğini, gece gündüz demeden çok çalıştığını dile getirdi.

Babasının yaşamının son gününe kadar iki toplumun yakınlaşması ve barış için yorulmadan uğraştığını dile getiren Kufi, “Biz senin bıraktığın yerden devam edeceğiz. Bize güvenebilirsin; çünkü senin ışığın hâlâ bizim yolumuzu aydınlatıyor. O yüzden annem de, sen de huzurla uyu…” ifadelerine yer verdi.

– İzcan

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, bugün Özker Özgür’ün 20’nci, Zehra Özgür’ün ise 17’nci ölüm yıl dönümlerinde saygıyla andıklarını kaydetti.

Özgür’ün Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve kimliğini koruyabilmesi için barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin verilmesi gerektiğini ilk önce kavrayanlardan biri olduğunu dile getiren İzcan, yaşamı boyunca bunu hayata geçirmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Özgür’ün her fırsatta, “davul bizim boynumuzda, tokmak başkasında olmaz” dediğini anımsatan İzcan,

el birliğiyle mücadele etmeleri gerektiğini ifade etti.

“Öyle görünüyor ki, görüşme süreci yeniden başlayacak. Bu sürecin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması ve Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitliğini de garanti altına alan mutabakatların teyit edilmesi ve devam etmesi gerekmektedir.” diyen İzcan, görevlerinin cumhurbaşkanına bu çerçevede hareket ettiği sürece destek olmak ve toplumsal bütünlüğü sağlamak olduğunu dile getirdi.

– Şahali

CTP Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri Erkut Şahali de, bu yıl bir kez daha onların anısı önünde eğilmek üzere huzurlarında olduklarını belirtti.

Şahali, Kıbrıs Türk halkının sahip olduklarına sıkı sıkıya bağlı kalması, çoğaltması, adil, eşitlikçi ve demokratik bir düzende bunları hakça bölüşmesi gerektiğini ifade etti.

“Özker ve Zehra Özgür’ün inançlı yaşam tutkusu bizlere ışık olmalıdır. Dayanışma içerisinde, bir arada ve öncü rolleriyle bugün bize ışık tutuyorlar.” şeklinde konuşan Şahali, bu çerçevede onların tavsiyeleri ve aydınlattıkları yolda yürümeye, Kıbrıs Türk halkını güvenli bir geleceğe taşımak üzere görev başında olduklarını dile getirdi.

Bu görevin hem geçmişin tavsiyeleri hem de bugünün gerçekleri ışığında oluşan deneyim çerçevesinde, mutlaka başarıya ulaşacağını belirten Şahali, “Kıbrıs Türk halkı kendi yurdunda, tam da Özker Özgür’ün istediği ve öngördüğü şekilde, ‘kendi kendini yöneten ve kendi kendine yeten bir halk’ olmanın gururuyla var olacaktır.” dedi.

– Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Özker ve Zehra Özgür’ün birçok görevlerde bulunduklarını belirtti.

Yıllardır kendilerini burada andıklarını ifade eden Erhürman, “Özker dediğimde mutlaka hoca kelimesi de arkasından geliyor.” dedi.

Özker Özgür’ün siyasete girdiğini, milletvekili olduğunu, bakanlık yaptığını ve çeşitli görevleri üstlendiğini ancak buna rağmen aklında hep “Hoca” olarak kaldığını belirten Erhürman, Özgür’ün kendilerine her zaman yol gösterdiğini dile getirdi.

Özgür’ün yanındakilerle birlikte her zaman ürettiğini ve her zaman önde gittiğini belirten Erhürman, her zaman barış ve çözüm için mücadele verdiğini dile getirdi.

“O mücadeleyi, çok çalışarak ve doğrunun ne olduğunu ortaya çıkarıp, ‘bunu birlikte yapmalıyız’ demekle verdi.” şeklinde konuşan Erhürman, bir aydınlık için yaşadıklarını, mücadele ettiklerini ve kendilerine yol gösterdiklerini söyledi.

“Onun ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.” diyen Erhürman, Özker ve Zehra Özgür’ün çok büyük bedeller ödediğini dile getirdi.

Sabırla, soğukkanlılıkla ve kararlılıkla o yolu yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, anıları önünde bir kez daha sevgi, saygı ve hasretle eğildiğini belirtti.