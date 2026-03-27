Zeki Çeler açıkladı… İzlem Gürçağ, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Gülşah Manavoğlu’na kapılarımız açık

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, bu sabah Kıbrıs Postası TV ekranlarında Canan Onurer’in sorularını yanıtladı.
Programda yöneltilen bir soruya cevap veren Çeler, İzlem Gürçağ, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve Gülşah Manavoğlu için “kapımız açık” mesajı verdi.
Öte yandan TDP, bir önceki genel seçimde yüzde 4,4 oy alarak yaklaşık 50 yıllık tarihinde ilk kez Cumhuriyet Meclisi dışında kalmıştı.
