Zeki Çeler: Bu hükümet ülkeyi yönetemiyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin açıkladığı ekonomik pakete eleştiriler yöneltti. Çeler, mevcut yönetimin ekonomi politikalarının ülkeyi çıkmaz bir noktaya sürüklediğini belirterek, açıklanan paketin “iş bilmezliğin, öngörüsüzlüğün ve vizyonsuzluğun sembolü” olduğunu ifade etti.

“Ülke yönetmek ciddiyet gerektirir”

Ekonomide yaşanan sorunların artık açık bir şekilde ortada olduğunu vurgulayan Çeler, bu koşullarda ciddi ve iyi çalışılmış tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Çeler, “Ülke yönetmek hesap kitap, vizyon ve ciddiyet gerektirir. Ekonomide hiçbir şeyin yolunda gitmediği açık. Bu koşullarda iyi çalışılmış tedbirler alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Can simidi söylemi açık bir itiraftır”

Hükümetin “ekonomiye can simidi” söylemiyle açıkladığı paketi eleştiren Çeler, kullanılan dilin aslında ekonominin içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Çeler, ekonominin boğulmakta olduğunun kabul edildiğini ancak açıklanan paketin bu soruna çözüm üretmediğini belirterek, “Bu bir itiraftır. İtiraf iyi ama açıklanan paket fos” dedi.

“Eski uygulamalar yeniden sunuluyor”

Açıklanan pakette yer alan birçok uygulamanın geçmişte zaten yürürlükte olduğunu hatırlatan Çeler, bu uygulamaların kısa süre önce kaldırıldıktan sonra yeniden sunulmasının kamuoyuna “yeni bir çözüm” gibi anlatılmasını eleştirdi.

Çeler, bu durumu “Eşeğini kaybedip bulduktan sonra bununla övünmeye çalışmak” şeklinde değerlendirdi.

“Ciddi ve bütünlüklü politikalar şart”

Çeler, yalnızca ekonomi alanında değil, tüm alanlarda akılcı ve bütünlüklü politikalara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak mevcut yönetimin bu kapasiteden yoksun olduğunu ifade etti.

Ülkenin daha fazla zaman kaybetme lüksü olmadığını belirten Çeler, alınan kararların yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırdığını söyledi.

“Bu hükümetten kurtulmak ilk adımdır”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, açıklamasının sonunda mevcut yönetimin ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybettiğini belirterek, çözümün bu anlayıştan uzaklaşmak olduğunu vurguladı.

Çeler, “Kaybedilecek daha fazla zamanımız kalmadı. Absürt kararlarıyla yaşamı çekilmez hale getiren bu hükümetten kurtulmak, kurtuluş reçetesinin ilk adımıdır” ifadelerini kullandı.