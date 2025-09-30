Zeki Çeler: “Büyükelçiliğe asılan pankart açık provokasyondur”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin duvarına asılan pankarta sert tepki gösterdi. Çeler, pankartı “küfür ve nefret dolu, açık bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

Çeler, yapılan saldırının Kıbrıs Türk halkının iradesine ve onuruna yöneldiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yobazlığın diliyle anılmayacak, hiçbir güç bizi küfürle, nefretle sindiremeyecek” dedi.

Açıklamasında bu zihniyetin amacının toplumu aşağılamak, mücadeleyi gölgelemek ve diplomatik temsiliyeti itibarsızlaştırmak olduğunu vurgulayan Çeler, TDP’nin saldırının arkasında kimlerin olduğunu öğrenmekte ve sonuçlarının takipçisi olmakta kararlı olduğunu söyledi.

“Bu pankart sadece bir bez parçası değildir; halkımıza karşı yapılmış bilinçli bir saygısızlıktır” diyen Çeler, Kıbrıs Türk halkının onuruyla, özgür iradesiyle ve çağdaş değerleriyle dimdik ayakta olduğunu ifade etti. Çeler, “Bu provokasyonların hesabı mutlaka sorulacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.