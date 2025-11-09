Zeki Çeler: “Kimse kimsenin haysiyetine uluorta çamur atamaz”

Çeler, mahkemenin, havaalanının VIP bölümünden “bavullarla para taşıdığı” yönündeki iddiaları mesnetsiz bularak karşı tarafı tazminat ödemeye mahkûm ettiğini duyurdu.

Çeler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iftiranın bir insana yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu belirterek, “Yaşanabilecek en ağır şeylerden biri de o iftiraya uğrayan kişi olmaktır” dedi.

Siyasetçilerin eleştirilere ve zaman zaman dayanaksız suçlamalara maruz kalabildiğini, bunun karşısında da “katlanma sorumluluğu” bulunduğunu ifade eden Çeler, ancak bu sorumluluğun sınırları olduğunu vurguladı. “Karakterimize, kişiliğimize ve aile hayatımıza mesnetsiz şekilde dil uzatıldığında hakkımızı bağımsız mahkemelerde aramak en doğal hakkımızdır” dedi.

2019 yılında yapılan söz konusu yayının ifade özgürlüğünün değil, “bilinçli ve hedefli kötülüğün eseri” olduğunu söyleyen Çeler, bakanlık yaptığı dönemin hayatının en temiz sayfası olduğunu, buna rağmen ağır bir iftiraya maruz bırakıldığını dile getirdi.

Mahkeme kararının, yalnızca tazminat yönüyle değil, bu ağır saldırının adalet mekanizması tarafından da mahkûm edilmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Çeler, sosyal medyada uzun süre bu iftiraya dayalı imalı saldırılara maruz kaldığını belirtti.

“İnsanların dezenformasyona ne kadar kolay gelebileceğini bir kez daha gördük. Gördüğünüz, okuduğunuz her şey doğru değil” diyen Çeler, kimsenin kimsenin haysiyetine ve masumiyetine uluorta çamur atamayacağını vurguladı.

Açıklamasının sonunda Çeler, ilk günden bu yana kendisine inanan ailesine, arkadaşlarına ve hukuk sürecinde kendisine destek veren avukatlara teşekkür etti.