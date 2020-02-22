10 yaşındaki Manchester United taraftarı, Liverpool teknik direktörü Klopp’a mektup yazdı: Lütfen bir sonraki maçı kaybedin

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın 10 yaşındaki taraftarı Daragh Curley, lider Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp’a mektup yazdı:, “Hep kazanıyorsunuz bu hafta takımın kaybetmesini sağlayın.” Alman teknik adam Curley’ye, Üzgünüm ama kaybedemeyiz” diye yanıt verdi. Curley, okul ödevi olarak kaleme aldığı mektupta Klopp’a şunları yazdı: “Liverpool bu yıl çok fazla maç kazanıyor. Eğer dokuz maç daha kazanırsanız yenilmeden şampiyon olacaksınız ve bir Manchester United taraftarı olarak beni çok üzecek. Bu nedenle lütfen bir sonraki maçta Liverpool’un kaybetmesini sağlayın. Rakip takım kazansın. Umarım sizi şampiyonluğu ve önümüzdeki maçları kazanmamanız konusunda ikna edebilmişimdir.”

Daragh Curley’nin babası Gordon Curley, eve Jürgen Klopp’tan mektup geldiğinde çok şaşırdıklarını belirterek, Alman teknik adamın 10 yaşındaki bir taraftara duyduğu saygıyı takdir ettiğini anlattı.

Klopp, mektupta şu ifadeleri kullandı: “Takımına olan tutkuna büyük saygım var ama bu isteğini yerine getirmem mümkün değil. Sen ne kadar Liverpool’un kaybetmesini istiyorsan milyonlarca kişi de benim Liverpool’a kazandırmamı istiyor. Benim işim bu. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Ama merak etme geçmişte kaybettiğimiz maçlar oldu; gelecekte de olacak. Tabii insan 10 yaşındayken hayat ve şartlar şimdiki gibi devam edecek sanıyor. ama 52 yaşında biri olarak sana bunun gerçek olmadığını, şartların değiştirdiğini söyleyebilirim. Manchester United senin gibi bir taraftarı olduğu için çok şanslı.”