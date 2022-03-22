  • BIST 2.177,84
  • Altın 918.274
  • Dolar 14.8354
  • Euro 16.3776
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

10 yıldır kayıp kişinin cesedi pubdaki dondurucuda bulundu

» »
10 yıldır kayıp kişinin cesedi pubdaki dondurucuda bulundu
10 yıldır kayıp kişinin cesedi pubdaki dondurucuda bulundu

Britanya’nın başkenti Londra’daki bir pubın dondurucusunda 10 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kentte görev yapan Metropolitan Polisi, Şubat 2012’den beri kayıp Roy Bigg’in cesedinin ‘Simpson’s Wine Bar’ adlı, yıllar önce kapatılan işletmenin bulunduğu binada çalışan inşaat işçileri tarafından dondurucuda bulunduğunu açıkladı.

 

Açıklamada, Bigg’in yakınlarına ulaşılamadığı belirtilerek, tanıyan kişi veya kişilerin kendileriyle iletişim kurmaları istendi.

Bigg’in cansız bedeninin ‘yıllardır’ orada olduğunu tahmin ettiklerini belirten dedektif Kelly Allen şunları söyledi: “Onu tanıyan birileriyle konuşmak en son ne zaman nerede görüldüğü, yaşamı ve dolayısıyla nasıl öldüğü konusunda ipucu verebilir. Roy 1944 doğumlu. Onu tanıyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin. En ufak bilgi bile soruşturmada işimize yarayacaktır.”

Uzun süre dondurucuda kaldığı için yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği, kimliğinin dişlerinden tespit edildiği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parlamentodaki Görüşmeler Sırasında Uyuyakaldı15 Mart 2022 Salı 18:21
  • İngiltere, Assange'ın ABD'ye İade Edilebileceği Yönündeki Karara İtirazını Reddetti14 Mart 2022 Pazartesi 23:00
  • Rus Oligarkın İngiltere’deki Evini Bastılar: ‘Bu Mülk Ukraynalı Mültecilere Ait’14 Mart 2022 Pazartesi 21:25
  • İngiltere’den Rus Parlamenterlere Yaptırım11 Mart 2022 Cuma 17:53
  • İngiltere Ukraynalılara Vize Sürecini Kolaylaştıracak10 Mart 2022 Perşembe 21:23
  • İngiltere Dimitri’leri Karıştırdı, Yanlış Fotoğrafı Kullandı10 Mart 2022 Perşembe 20:22
  • İngiltere'den 7 Rus oligarka yaptırım: Varlıkları donduruldu10 Mart 2022 Perşembe 15:14
  • Ünlü isimlerden açık mektup: Rusya’ya karşı 10 adım savaşı bitirebilir10 Mart 2022 Perşembe 13:02
  • İngiltere ordusu: Bazı askerler izinsiz Ukrayna'ya gitti10 Mart 2022 Perşembe 10:42
  • İngiltere: Ukrayna Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor09 Mart 2022 Çarşamba 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti