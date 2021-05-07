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11 yaşındaki kızı taciz eden şahış:“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım”

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Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.
11 yaşındaki kızı taciz eden şahış:“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım”

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs mahkemeye çıkarılarak, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Soyel,  önceki gün saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde yaşanan olayda 77 promil alkollü olan zanlının komşusunun açık olan kapısından eve girdiğini, 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, göğüs ve kalçalarını sıkarak cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi. Soyel, zanlının aynı gün tutuklandığını, ilk sözlü beyanında “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım” dediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis memuru Soyel, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkemede söz alan zanlı ise suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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