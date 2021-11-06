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12 yolcu kayıp! Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı

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Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya zorunlu iniş yaptı.
12 yolcu kayıp! Kazablanka-İstanbul seferini yapan uçak İspanya'ya acil iniş yaptı

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinin hastalanması nedeniyle İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya zorunlu iniş yaptı. Hasta yolcunun durumunun iyi olduğu anlaşılırken, uçaktan kaçan 12 yolcu kaçak olarak İspanya'ya girmeyi başardı.

Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul'a gitmek üzere cuma günü havalanan Air Arabia'ya ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, yolculardan birinin rahatsızlanması nedeniyle İspanya'da acil iniş talep etti.

Bir yolcunun şeker komasına girdiği ihbarının ardından uçağın İspanya'nın en yoğun havalimanlarından Mallorca'ya inmesine izin verildi. Şeker komasına girdiği belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı, ancak durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine taburcu edildi.

Tahliye sırasında uçaktan inen yolcular pistlerde koşarak havalimanına girdi. Harekete geçen polis havalimanını kapatarak kaçan yolcuları yakalamaya çalıştı.

Gece yarısına kadar havalimanını kapatan İspanyol polisi, uçaktan kaçan 21 yolcu, şeker komasına girdiği söylenen bir kişi ve refakatçisi ile birlikte toplam 24 kişiyi yakaladı. Ancak 12 yolcu kayıplara karıştı.

Olayın büyük ihtimalle kaçak göçmen girişi olduğunu söyleyen polis, yolcuların biri hariç tamamının Faslı olduğunu söyledi. Olayın planlı olup olmadığıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyleyen polis, kaçmaya çalışan yolculardan hiçbirinin sığınma başvurusu yapmadığını kaydetti.

 

Euronews

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