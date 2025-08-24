148 kişi Tasdik Memurluğuna atandı, işte o isimler

Bakanlar Kurulu, 54/2024 sayılı Tasdik Memurları Yasası kapsamında toplam 148 kişiyi Tasdik Memurluğuna atadı.
Tasdik Memurluğuna atananlar:
- Hasret Yıldız
- Halit Karabina
- Özgür Şahin
- Burak Yıldırım
- Gizem Suiçmez
- Meral Sürtücü
- Ercem Akçın
- Zeyneb Kaldırım
- Nesrin Cantürk
- Tevhide Çakıcı
- Asiye Yetkiner
- Dilan Avağ
- Aylin Demir
- Havva Pakan
- Ayşe Beykan
- Nurgül Yaşar
- Zümrüt Yavuz
- Gülseren Göğsüaçık
- İjlal Yıldırımlar
- Mustafa Seymen
- Münür Öztürk
- Merve Kaplan
- Nurettin Karagözoğlu
- Ezgi Özbeşer Malyalı
- Birsen Köse
- Cengiz Demir
- İsmail Barış Törer
- Melek Mestan
- Oktay Şekerli
- İbrahim Asvaroğlu
- Mert Kardan
- Seda Anadolulu Vaiz
- Muhammet Sadık Giller
- Levent Yıldırımlar
- Cemil Tanrıcılık
- Tulip Beyit
- Gürhan Koşer
- Çağrı Okan
- Efe Ertuğ Özman
- İlke Özgür Davulcu
- Zekiye Şentürkler
- Oğuzhan Uluçhan
- Muhammed Fatih Bulduk
- Tarık Direk
- Berkan Soykal
- Deniz İlhan
- Cevdet Aktepe
- Savaş Çakıcı
- Hasan Basmacı
- Fatma Öztürk
- Müşerref Dereboylu
- Hanım Bahçeciler
- Eylem Şakir
- Hüseyin İkinci
- Kemal Bayraktar
- Salahi Hoca
- Ülkem Yeşilada
- Lale Cangil Yücel
- Cemre Biroğul
- Ferda Karagöz
- Narin Neslihan Armağan
- Havva İzzigil Coşkuner
- Havva Arensavaş
- Meryem Özlem Özbek
- Tülay İlhan Batlı
- Seda Işıldaklı
- Tevhide Çıldır
- Aslıhan Erdal
- Fatma Canseç
- Başak Sezinler Tan
- Tuğçe Altan
- Suna Gözügüllü Uz
- İbrahim Aydoğanlı
- Nalan Linda Fraim
- Hanım Demir
- Eren Kabak
- Zehra Çelebi
- Yeten Erbildim
- Perihan Hulusioğlu
- Ioana Daniela Yemeneci
- Kadir Erdoğan
- Orhan Durgut
- Pelin Oskay Taş
- Asena Assa
- Gülsün Ağaoğlu
- Zümrüt Oğuz
- Eliz Öztem
- Ruken Barut Timurçin
- Şerife Transtürk
- Melek Akıllıoğlu
- Gülistan Çelebi
- Arda Aktaş
- Ayşenur Egeli
- Meryem Aktuğ
- Seval Dandil
- Ayşe Latif
- Semiye Güven
- Esra Lekesiz Karabacak
- Ökkeş Metin Üngör
- Lale Bender
- Hediye Özge Doğan
- Şerif Oy Faris
- Melis Ecem Çankaya
- Lütfiye Kirişoğlu
- Ayşe İnkaya Nurluöz
- Şifa Plevne
- Mustafa Gençalioğlu
- İbrahim Halil Derin Gülseren
- Fulya Şener
- Uygar Küçüksu
- Büşra Nur İlbay
- İbrahim Halil Akçabay
- Fatma Arslaner
- Sevda Demirtaş
- Cemil Soykök
- Kezban Aksu Özbaylı
- Yusufcan Dönder
- Berk Eşrefoğlu
- Möge Karabardakoğlu
- Möge Kandoğan
- Fidan Kavaz
- Nihal Faruk Koç
- İpek Tabakoğlu
- Birkan Kızılkaya
- Hüseyin Karava
- Asya Apaydınlı
- Çağla Adale Ulual
- Kateryna Komissaryuk
- Pınar Çınar
- Fırat Kızıltunçlar
- Bendeniz Aygon
- Emine Sertbay Aykan
- Ziver Çomunoğlu
- Selcan Şenkurt
- Nehir Dağlı
- Emrah Aydemir
- Osman Sarı
- Beyza Ekiz
- Hayriye Demez
- Nadir Kara
- Aynur Mani Soyutürk
- Havva Efe Elagöz
- Arif Ağcabay
- İlknur Altun
- Umut Vehit
- Ahmet Özmen Elkıran
- Mert Akkent
- Merve Akçabay
