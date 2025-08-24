  • BIST 11372.33
148 kişi Tasdik Memurluğuna atandı, işte o isimler

Bakanlar Kurulu, 54/2024 sayılı Tasdik Memurları Yasası kapsamında toplam 148 kişiyi Tasdik Memurluğuna atadı.

Tasdik Memurluğuna atananlar:

  1. Hasret Yıldız
  2. Halit Karabina
  3. Özgür Şahin
  4. Burak Yıldırım
  5. Gizem Suiçmez
  6. Meral Sürtücü
  7. Ercem Akçın
  8. Zeyneb Kaldırım
  9. Nesrin Cantürk
  10. Tevhide Çakıcı
  11. Asiye Yetkiner
  12. Dilan Avağ
  13. Aylin Demir
  14. Havva Pakan
  15. Ayşe Beykan
  16. Nurgül Yaşar
  17. Zümrüt Yavuz
  18. Gülseren Göğsüaçık
  19. İjlal Yıldırımlar
  20. Mustafa Seymen
  21. Münür Öztürk
  22. Merve Kaplan
  23. Nurettin Karagözoğlu
  24. Ezgi Özbeşer Malyalı
  25. Birsen Köse
  26. Cengiz Demir
  27. İsmail Barış Törer
  28. Melek Mestan
  29. Oktay Şekerli
  30. İbrahim Asvaroğlu
  31. Mert Kardan
  32. Seda Anadolulu Vaiz
  33. Muhammet Sadık Giller
  34. Levent Yıldırımlar
  35. Cemil Tanrıcılık
  36. Tulip Beyit
  37. Gürhan Koşer
  38. Çağrı Okan
  39. Efe Ertuğ Özman
  40. İlke Özgür Davulcu
  41. Zekiye Şentürkler
  42. Oğuzhan Uluçhan
  43. Muhammed Fatih Bulduk
  44. Tarık Direk
  45. Berkan Soykal
  46. Deniz İlhan
  47. Cevdet Aktepe
  48. Savaş Çakıcı
  49. Hasan Basmacı
  50. Fatma Öztürk
  51. Müşerref Dereboylu
  52. Hanım Bahçeciler
  53. Eylem Şakir
  54. Hüseyin İkinci
  55. Kemal Bayraktar
  56. Salahi Hoca
  57. Ülkem Yeşilada
  58. Lale Cangil Yücel
  59. Cemre Biroğul
  60. Ferda Karagöz
  61. Narin Neslihan Armağan
  62. Havva İzzigil Coşkuner
  63. Havva Arensavaş
  64. Meryem Özlem Özbek
  65. Tülay İlhan Batlı
  66. Seda Işıldaklı
  67. Tevhide Çıldır
  68. Aslıhan Erdal
  69. Fatma Canseç
  70. Başak Sezinler Tan
  71. Tuğçe Altan
  72. Suna Gözügüllü Uz
  73. İbrahim Aydoğanlı
  74. Nalan Linda Fraim
  75. Hanım Demir
  76. Eren Kabak
  77. Zehra Çelebi
  78. Yeten Erbildim
  79. Perihan Hulusioğlu
  80. Ioana Daniela Yemeneci
  81. Kadir Erdoğan
  82. Orhan Durgut
  83. Pelin Oskay Taş
  84. Asena Assa
  85. Gülsün Ağaoğlu
  86. Zümrüt Oğuz
  87. Eliz Öztem
  88. Ruken Barut Timurçin
  89. Şerife Transtürk
  90. Melek Akıllıoğlu
  91. Gülistan Çelebi
  92. Arda Aktaş
  93. Ayşenur Egeli
  94. Meryem Aktuğ
  95. Seval Dandil
  96. Ayşe Latif
  97. Semiye Güven
  98. Esra Lekesiz Karabacak
  99. Ökkeş Metin Üngör
  100. Lale Bender
  101. Hediye Özge Doğan
  102. Şerif Oy Faris
  103. Melis Ecem Çankaya
  104. Lütfiye Kirişoğlu
  105. Ayşe İnkaya Nurluöz
  106. Şifa Plevne
  107. Mustafa Gençalioğlu
  108. İbrahim Halil Derin Gülseren
  109. Fulya Şener
  110. Uygar Küçüksu
  111. Büşra Nur İlbay
  112. İbrahim Halil Akçabay
  113. Fatma Arslaner
  114. Sevda Demirtaş
  115. Cemil Soykök
  116. Kezban Aksu Özbaylı
  117. Yusufcan Dönder
  118. Berk Eşrefoğlu
  119. Möge Karabardakoğlu
  120. Möge Kandoğan
  121. Fidan Kavaz
  122. Nihal Faruk Koç
  123. İpek Tabakoğlu
  124. Birkan Kızılkaya
  125. Hüseyin Karava
  126. Asya Apaydınlı
  127. Çağla Adale Ulual
  128. Kateryna Komissaryuk
  129. Pınar Çınar
  130. Fırat Kızıltunçlar
  131. Bendeniz Aygon
  132. Emine Sertbay Aykan
  133. Ziver Çomunoğlu
  134. Selcan Şenkurt
  135. Nehir Dağlı
  136. Emrah Aydemir
  137. Osman Sarı
  138. Beyza Ekiz
  139. Hayriye Demez
  140. Nadir Kara
  141. Aynur Mani Soyutürk
  142. Havva Efe Elagöz
  143. Arif Ağcabay
  144. İlknur Altun
  145. Umut Vehit
  146. Ahmet Özmen Elkıran
  147. Mert Akkent
  148. Merve Akçabay
