2. zirvede anlaşma sağlanamadı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede "anlamlı" bir ilerlemenin kaydedildiğini söyledi.



Yonhap'ın haberine göre, Moon, 1 Mart Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Hanoi'de çarşamba ve perşembe günleri yapılan zirvede önemli ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, Trump ve Kim'in ikili ilişkilerin normalleşme süreci için önemli bir adım olan irtibat bürolarının kurulması konusunu bile görüştüklerini vurguladı.



Görüşmelere devam etme taahhüdünü ifade ettiği için Trump'ı takdir ettiğini dile getiren Moon, "Şimdi bizim rolümüz daha da önemli bir hale geldi. ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin anlaşmaya varması için Güney Kore iki tarafla yakın iletişim ve iş birliği içinde olacak." dedi.



Moon ayrıca hükümetinin Koreler arası ekonomik projelerin tekrar başlatılması konusunu ABD ile görüşmeyi planladığını kaydetti.





2. ZİRVEDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI



ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.



Hanoi'de çarşamba başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.



ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.



Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanı RiYongHo ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.





"KEŞKE DAHA FAZLA YOL ALABİLSEYDİK"



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.



Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.



Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.