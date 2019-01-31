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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

200 Bin TL'lik Devlet Piyangosu çekilişi yapıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, 30 Ocak 2019 çekilişinde 200 Bin TL'lik büyük ikramiyenin, "07069" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.
200 Bin TL'lik Devlet Piyangosu çekilişi yapıldı

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından 30 Ocak 2019 tarihli Devlet Piyangosu’nun dün akşam çekildiği ve çekilişte 200 Bin TL'lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bayisi olan Altan Paşa tarafından satılan " 07069" numaralı bilete isabet ettiği kaydedildi.

200 BİN TL’LİK BÜYÜK İKRAMİYE “07069” NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ

 

Açıklamada, 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 300 Bin TL olacağı, Şubat ayının 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatlarının da 20 TL olarak yarından itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

 

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