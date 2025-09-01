  • BIST 11268.74
37 kaçak daha mahkeme: 1 tanesi 11 yıldır kaçak!

Lefkoşa, Demirhan ve Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda Pakistan, Bangladeş, Liberya gibi üçüncü dünya ülkesi vatandaşı toplam 37 kişi yakalandı. Zanlılar bugün mahkemeye çıkarıldı.
37 kaçak daha mahkeme: 1 tanesi 11 yıldır kaçak!

Zanlılar arasında 11 yıldır KKTC’de izinsiz olarak yaşadığı belirlenen bir kişi de bulunurken, polis memurları Doğuş Fırat, Tuğçe Çelik, Görkem Gök, Ali Akdamar ve Kayra Bayadursun mahkemede olguları aktardı.

Gönyeli’de 5 kişi tespit edildi

Polis, 31 Ağustos 2025 tarihinde Gönyeli sınırları içerisinde devriye gezen ekiplerin şüpheli görüldüğü 5 kişiyi durdurarak, muhaceret kontrolü yaptığını söyledi. Polis, Zambiya uyruklu Georfey N.’nın 30 Kasım 2014’ten bu yana, yani yaklaşık 11 yıldır kaçak olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, Nijerya uyruklu Imwonghomwen Samuel O.’nin 4 Şubat 2022’den beri 1371 gün, Francis Ogoh O.’nun 27 Haziran 2023’ten beri 825 gün, Sudan uyruklu Eyad Mohamed Alobajed H.’nın 1 Aralık 2024’ten beri 275 gün ve TC uyruklu Yasin Emin D.’in 7 Haziran 2025’ten bu yana 86 gündür ülkede kaçak olarak ikamet ettiklerini tespit edildiğini söyledi.

Demirhan’da 21 kişi yakalandı

Polis, Demirhan’da Güngör Ağıllar bölgesinde yapılan operasyonda tespit edilen MD Ujjol H.’in 28 Şubat 2023’ten beri 915 gündür; MD Sumcam H.’in 15 Kasım 2024’ten beri, 594 gündür; Azmad A.’nın 21 Kasım 2021’den beri, 283 gündür; MD AI A.’nın 17 Haziran 2024’ten beri, 410 gündür; Faizan K.’ın 17 Eylül 2024’ten beri, 348 gündür, Qaisar M.’in 10 Mart 2025’ten beri, 174 gün, Samin R.’nın 2 Temmuz 2025’ten beri, 60 gün, Ovi H.’ın 4 Ağustos 2025’ten beri, 57 gün, Hassanol M.’in 8 Mayıs 2025’ten beri, 51 gün, Hafijur R.’ın 8 Ağustos 2025’ten beri, 53 gün, Abdullah M.’nin 4 Ağustos 2025’ten beri, 37 gün, Jamal H.’in 8 Ağustos 2025’ten beri, 23 gün ve MD Ali Y.’un 10 Ağustos 2025’ten beri, 21 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yine Demirhan’a bağlı Gaziköy’de tespit edilen Muhammad Aqeeb R.’ın 1 Aralık 2024 tarihinden beri, yani 243 gündür, Tasawar A.’nin 23 Nisan 2024 tarihinden beri, yani 495 gündür, Vincent Nkengafac F.’in 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren 1006 gün, Giyaseddin B.’in 88 gündür , Shady K.’in bin 10 gündür ülkede kaçak yaşadıklarını söyledi. Polis, Haspolat merkezde ise tespit edilen Johrul İ.’ın 10 Ocak 2025’ten bu yana 233 gündür, Shakhuyth S.’un ise 15 Kasım 2024’ten bu yana, yani 289 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Lefkoşa’da 11 kaçak tutuklandı

Polis memuru, Lefkoşa’da ise Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından tespit edilen Ali R.’nın 16 Ağustos 2023’ten beri 746 gün, Sajid M.’in 1 Mart 2024’ten beri 548 gün, Ihtisham A.’nin 1 Nisan 2024’ten beri 517 gün, Md Eunus A.’nin 23 Temmuz 2024’ten 404 gün, Mahbub A.’nın 30 Eylül 2024’ten 335 gün, Abu H.’nın 20 Ocak 2025’ten beri 223 gün, Hasan Z.’nin 12 Ağustos 2024’ten beri 384 gün, Muhammad R.’ın 14 Eylül 2024’ten beri 351 gün, Muhammad Asad K.’in 6 Temmuz 2025’ten beri 56 gün ve Nabeel H.’nın 16 Temmuz 2025’ten beri 46 gündür ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemeye çıkarılan toplam 37 zanlıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Muhaceretten araştırma yapılacağı belirtilerek, 2’er gün ek süre talep edildi.

Huzurunda verilen şahadetleri değerlendiren Yargıç Şevket G., soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların ülkede bulundukları süre içinde başka suçlara karışıp karışmadıklarının araştırılması maksadıyla zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

 

