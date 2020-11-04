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43 Yıldır Uzayda: Voyager 2, 18 Milyar Kilometre Uzaklıktan 'Merhaba' Dedi

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NASA, yıldızlararası uzaydaki Voyager 2'ye yaklaşık sekiz ayın ardından tekrar komut göndermeye başladı. Voyager 2 tam 43 yıldır uzayda yalnız başına ilerlemeye devam ediyor.
43 Yıldır Uzayda: Voyager 2, 18 Milyar Kilometre Uzaklıktan 'Merhaba' Dedi

NASA'nın 1977 yılında uzaya fırlattığı Voyager 2, yıldızararası uzaydan Dünya'ya 'Merhaba' dedi. Bugün bazı açıklamalar yapan NASA, şu anda 18,8 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 2 ile yaklaşık sekiz ayın ardından bu yıl ikinci kez karşılıklı iletişime geçildiğini duyurdu. Uzay araştırmalarının efsanesi Voyager 2, şu anda gayet iyi durumda NASA'lı bilim insanlarının komutlarını dinliyor.

Milyarlarca kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 2 ile iletişime geçebilmek elbette biraz zor. Uzay aracından sürekli olarak sinyaller alınıyor olsa da geri komutlar gönderebilmek için farklı bir teknoloji gerekli. Aşağıda görmüş olduğunuz 70 metre genişliğindeki anten şu anda Voyaoger 2'ye komut gönderebilen tek sistem olarak biliniyor. Deep Space Station 43 (Derin Uzay İstasyonu 43) Avustralya'da, yani Güney Yarımküre'de yer alıyor. Voyager 2 Dünya'ya göre çok güneyde bir konumda bulunduğu için Kuzey Yarımküre'deki herhangi bir antenin uzay aracını görebilmesi mümkün değil.

NASA Voyager 2'nin konumunu çok güzel bir şekilde görselleştiren 3 boyutlu temsili bir simülasyon hazırlamış. 

Voyager 2 şu anda yıldızlararası uzayda bulunan iki insan yapımı araçtan birisi (diğeri de Voyager 1'di). Voyager 2 bundan yaklaşık iki yıl önce Güneş Sistemi'nin heliosfer sınırını geride bırakmıştı. Voyager 2'nin bu büyük başarısı 2018'in en çok konuşulan olaylarından birisi olmuştu.

Tüm Güneş Sistemi'ni kapsayan kabarcık benzeri bir bölge olan heliosfer, neredeyse tamamıyla güneş rüzgarlarından oluşuyor. Burada bir tür koruma kalkanı görevi gören güneş rüzgarları, yıldızlararası uzaydan gelen kozmik ışınlara karşı Güneş Sistemi'ni koruyor. NASA'nın ifadelerine göre heliosfer tam 37 milyar kilometre genişliğe sahip. Voyager 2 heliosferin dışına çıktığında güneş rüzgarlarında ani bir düşüş tespit etmişti. Uzay aracı şu anda kozmik ışınların hüküm sürdüğü yıldızlararası bölgede yer alıyor.

NASA'nın ifadelerine göre Voyager 2, 2025 yılına kadar Dünya'yla iletişim halinde kalacak. Sonrasında ise aracın yakıt yetersizliği nedeniyle sessizliğe gömülmesi ve yıldızlararası uzaydaki yolculuğuna yalnız başına devam etmesi bekleniyor. Güneş Sistemi'nin sınırlarını incelemek amacıyla fırlatılan Voyager 2; sırasıyla Jüpiter (1979), Satürn (1981), Uranüs (1986) ve Neptün'ü (1989) ziyaret etmiş ve bugün Güneş Sistemi ve gezegenleri hakkında bildiğimiz birçok şeyi ilk kez keşfetmişti.

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