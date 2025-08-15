580 gr hintkeneviri ile 450 gr kokain ele geçirildi, bir tutuklu

  • BIST 10894.16
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Ortaköy’de, polis tarafından gerçekleştirilen “Kod-1000” operasyonunda, tasarrufunda kokain ile  hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin, dün akşam gerçekleştirdiği operasyonda, 25 yaşındaki zanlı Ç.A’nın (E-25) tasarrufunda toplam 450 gram ağırlığında kokain türü ile 580 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam  3 bin 215 TL ile 640 Euro nakit para da bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

 

