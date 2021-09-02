  • BIST 1.479,120
  • Altın 481,67
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

6043 test 148 vaka

» »
"Toplam 6043 test yapıldı, 131'i yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 243  kişi taburcu edildi
6043 test 148 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6043 olup, 131'i yerel 148  pozitif vakaya rastlanmış, 234 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 131 kişi ise yerel vakadır. 

46 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 42 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 


2 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6043   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 148 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 131 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 234  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .471.488 

Toplam Vaka Sayısı: 16.721 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 14.181  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2078 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 134  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1806  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 118 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4250  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 780  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 488 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3717 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 43.403

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapay zeka ile COVID-19 testi geliyor02 Eylül 2021 Perşembe 16:30
  • 469 TL üzerinde borcu olanların elektriği kesilecek02 Eylül 2021 Perşembe 16:15
  • KTTO:Bütün Okulların Aynı Gün Açılması Büyük Yoğunluklara ve Bulaş Tehlikesine Sebep Olacak02 Eylül 2021 Perşembe 16:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Aşılanma teşvik edilmeli02 Eylül 2021 Perşembe 15:55
  • Mağusa Belediyesi emekçilerinin ortaya koyduğu direnişi EL-SEN olarak selamlıyor02 Eylül 2021 Perşembe 15:48
  • Canaltay, petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi02 Eylül 2021 Perşembe 15:40
  • Yenierenköy Belediyesi Pazar Alanı yeni çehresine kavuştu02 Eylül 2021 Perşembe 15:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar yine Türkiye yolcusu!02 Eylül 2021 Perşembe 15:16
  • Bakan Evren: Ülkenin Geleceği Gençlerimizdir02 Eylül 2021 Perşembe 15:08
  • BES'den GMB'deki süresiz greve destek02 Eylül 2021 Perşembe 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti