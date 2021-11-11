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AB Türkiye'ye uygulanan Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl uzattı

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Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları nedeniyle aldığı yaptırım kararını bir yıl daha uzattı.
AB Türkiye'ye uygulanan Doğu Akdeniz yaptırımlarını 1 yıl uzattı

Konseyden yapılan açıklamada halihazırda uygulanan önlemlerin 12 Kasım 2022'ye kadar devam etmesine karar verdiği belirtildi.

Konseyin bu kararı ile Avrupa Birliği'nin, Doğu Akdeniz'de izinsiz hidrokarbon arama çalışmalarında yer alan kişi ve kuruluşlara karşı kısıtlayıcı önlemler alabileceği vurgulandı. Kısıtlayıcı önlemler arasında kara listeye alınan kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulması, AB'ye giriş yasağı bulunuyor. Buna ek olarak AB vatandaşları ve AB merkezli şirketler listedeki kişi ve kuruluşlarla iş yapmaktan men ediliyor.

Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde şu an Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu bulunuyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulanması kararı ilk olarak 17-18 Ekim 2019'daki Avrupa Birliği Konseyi zirvesinde birliğin Kıbrıs'a tam destek verdiğini göstermek için alınmıştı. Söz konusu yaptırımların iki kişi üzerinde uygulanacağı ise 27 Şubat 2020 tarihinde açıklanmıştı.

 

Euronews.

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