ABD: Demokrat Parti'nin başkan adayının belirleneceği kongre ertelendi

ABD'de Demokrat Parti, başkan adayının belirleneceği parti kongresini koronavirüs salgını nedeniyle, Temmuz ayından Ağustos'a ertelediğini duyurdu.
Bir hafta süren etkinliğin şimdi, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde 17 Ağustos'ta başlaması öngörülüyor.
Partinin başkan adaylığı yarışını önde götüren Joe Biden, kongrenin öngörüldüğü gibi Temmuz ortasında yapılmasının zor olduğunu belirtmişti.
Başkan Donald Trump, yeniden Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olacak.
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