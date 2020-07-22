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ABD Savunma Bakanı Esper: "Kore Yarımadasından Asker Çekilmesine Yönelik Talimat Vermedim"

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ABD Savunma Bakanı Esper: "Kore Yarımadasından Asker Çekilmesine Yönelik Talimat Vermedim"
ABD Savunma Bakanı Esper: "Kore Yarımadasından Asker Çekilmesine Yönelik Talimat Vermedim"

 ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore'deki Amerikan askerlerine çekilme talimatı verdiği iddialarını reddetti.

Esper, Londra Merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün internet üzerinden düzenlediği panele katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan basınındaki "ABD, Güney Kore'den asker çekecek" iddialarına yanıt veren Esper, "Kore Yarımadasından asker çekilmesine yönelik herhangi bir talimat vermedim." ifadesini kullandı.

Öte yandan göreve başladığı günden bu yana her coğrafyadaki askeri varlıklarını optimize etmeye çalıştıklarını vurgulayan Esper, "Pentagon, her bölgedeki komutanlıklarda düzenlemeleri değerlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ESPER'İN ÇİN ZİYARETİ PLANI

Çin ve ABD arasındaki gerilime de işaret eden Esper, bu yılın sonuna kadar Çin'e bir ziyaret yapma planı olduğunu belirtti.

Esper, bu ziyaretin ana amaçlarından birinin kriz iletişimi konusunda gerekli sistemlerin kurulması olacağını ifade etti.

Çin'in Güney Çin Denizindeki eylemlerini de eleştiren Esper, "Çin'in kendi denizcilik imparatorluğu için, uluslararası suları bir münhasır bölgeye çevirme hakkı yoktur. Biz çatışma peşinde değiliz. Çin ile yapıcı ve sonuç odaklı bir ilişki sözümüze bağlıyız." dedi.

GÜNEY KORE'DEKİ AMERİKAN ASKERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, uzun yıllardır Güney Kore'deki Amerikan askerleri için Seul yönetiminden para talep ediyor.

Wall Street Journal gazetesi de gecen haftaki bir haberinde, Pentagon'un Beyaz Saray'a Güney Kore'deki askerlerin bir kısmının çekilmesine dair bir plan sunduğunu iddia etmişti.  ABD'nin şu anda Kore Yarımadasında 28 bin 500 askeri personeli bulunuyor.

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