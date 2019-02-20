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ABD'de bebeklerini internetten gördükleri vegan formülle besleyen çift yargılanıyor: Bebek ölümden döndü

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ABD'de bir vegan çift, bebeklerini doktorun verdiği reçete yerine internetten öğrendikleri patates bazlı tarifle besledikleri için yargılanıyor.
ABD'de bebeklerini internetten gördükleri vegan formülle besleyen çift yargılanıyor: Bebek ölümden döndü

Bebeğin ise, yetersiz beslenmeden ötürü açlıktan ölmek üzere olduğu öğrenildi.

ABD Florida'da yaşayan bir vegan çift, doktorun verdiği reçete yerine internetten öğrendikleri patates bazlı vegan tarifle besledikleri 5 aylık bebeklerinin neredeyse ölümüne yol açıyordu.

 

20 yaşındaki Julia French ile 31 yaşındaki Robert Buskey hakkında yapılan soruşturma kapsamında, yetersiz beslenmeden ötürü sağlık durumu ciddi manada bozulan bebeğin ağırlığının 3 kilo 885 gram olduğu belirlendi.

Bebeğin doğumunda ise kilosu 3 kilo 430 gram olduğu belirtildi. 5 ay boyunca yalnızca 415 gram kilo alabilen bebeğin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Titusville Polis Dedektifi Lauren Watson ise, WFTV'ye yaptığı açıklamada "Daha önce bu kadar kötü durumda bir bebek görmedim, ölmeye çok yakındı" ifadelerini kullandı.

'UYUŞMUŞ DURUMDA VE AĞLAMIYOR'

Doktorlar tarafından kontrol edilen bebeğin 'uyuşmuş durumda olduğu' ve ağlamadığı belirtildi.

5 aylık bebek tedavi edilmek üzere hastanede tutulurken, anne ve babası ise Brevard Bölge Hapishanesi'ne gönderildi.

 

UZUN SÜRELİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİR

Doktorlar tarafından polise verilen bilgiye göre, yetersiz beslenmesinin bir sonucu olarak bebeğin uzun vadeli sağlık problemleri yaşayabileceğini ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Polis ise, çocuğun hastaneye kaldırılmasından bu yana yalnızca sıvıyla beslenmesi sonucunda yarım kilo aldığını açıkladı.

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