ABD'de bir barda 12 kişiyi öldüren eski deniz piyadesi Ian David Long kimdir?

28 yaşındaki Long, geçmişte Afganistan'da görev yapmış bir deniz piyadesiydi.

Onun evine giden ekipte bir psikolog da vardı ve Long'la yaptığı görüşme sonucu, eski askerin travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabileceğini söyledi.

Ancak psikolog, Long ile görüştükten sonra, psikiyatri hastalarının geçici olarak gözaltında tutulmasına izin veren yasadan yararlanılmamasına karar verdi.

7 ay sonra polisler yine Long'un evini bastı ancak bu kez neden toplu katliamdı.

Long'un Los Angeles kentinin 65 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks kasabasında Borderline Bar and Grill adlı barda 12 kişiyi öldürüp, onlarca kişiyi yaralayan saldırgan olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlerden biri polis. Bir okulun folk müzik gecesinin yapıldığı barda ise en az 200 kişi vardı.

'Umarım insanlar bana deli der'

Yetkililer, saldırının gerçekleştiği saatlerde Long tarafından yapıldığına inanılan bir Facebook paylaşımını tespit etti.

Paylaşımda, "Umarım insanlar bana deli der...(gülme emojiler) Çok ironik olmaz mıydı? Evet ben deliyim ama bu saldırılardan sonra yapabildiğiniz tek şey 'umut ve dua etmek'...Her seferinde. Neden bunların hala yaşandığını merak ediyorsunuz" deniliyordu.

Ancak CNN Televizyonu'nun konuştuğu bir arkadaşı Long ile ilgili olarak, "Bu hiç Ian gibi gelmiyor kulağa. Bunu yazdığında kafasında neler vardı bilmiyorum. Korkunç olmalı" dedi.

Sık sık bara gidiyordu

Polis yetkilileri Long ve olayın yaşandığı Borderline Bar arasında bir ilişki kuramadıklarını söyledi.

Ancak Long'un arkadaşları, sık sık bu bara gittiğini söylüyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşı, "Borderline'a beraber giderdik. Gerçekten orayı severdi. Beni oraya sürüklediği için onunla dalga geçerdim. Bazen gider. bir şeyler içer, oturur, konuşurduk" dedi.

Bir başka arkadaşı da Long ile birlikte Borderline barına gittiklerini aktardı.

Üçüncü bir arkadaşı da, Long'un iki yıldır kendisiyle iletişim kurmadığını belirtti ve "Dengesiz değildi. Şiddet yüklü değildi. Tatlı bir çocuktu, ülkesine hizmet etmişti ve bunu kullanarak üniversiteye gitmeye çalışıyordu. Arkadaş grubumuzda saygı görürdü" diye konuştu.

Deniz piyadesiydi

Saldırgan, Ağustos 2008'den Mart 2013'e dek Deniz Piyadeleri'nde görev yaptı. Kasım 2010'dan Haziran 2011'e dek Afganistan'daydı.

Long ile aynı birlikte görev yapan Rahip Thomas Burke, Long'un yaptıklarından savaş travmasını sorumlu tutmamak gerektiğini belirtiyor.

Burke, "Travma sonrası stres bozukluğu cinai fikirler ortaya çıkartmaz. Bir kuşağı olabildiğince şiddet dolu olmaları için eğitiyoruz ve sonra eve döndüklerinde her şeyin normal olmasını bekliyoruz. Bu bir akıl hastalığı değil, bu bizim bir kuşağa yaptığımız bir şey ve ihtiyaçlarını da karşılamıyoruz" dedi.

Bir kez evlenip, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan Long, sporcu eğitimi öğrenimi gördüğü üniversiteyi de bitirmedi.

Annesiyle yaşıyordu

FBI Los Angeles Bürosu Müdür Yardımcısı Paul Delacourt, cinayetlerin nedenini belirleyebilmek için Long'un evinin ve aracının arandığını söyledi.

Long'un annesinin bir komşusu da, kadının "oğlunun neler yapabileceğinden korku duyarak yaşadığını" ve "polis eve ilk çağrıldığında Long'u evden çıkarmanın yarım gün sürdüğünü" anlatttı.

Bir başka komşu da Long'un annesinin kendisine oğlundan kaygı duyduğunu söylediğini ancak kendi güvenliği konusunda endişelenmediğini belirtti ve "Ne yapacağını bilmiyordu, çünkü oğlu yardım almayı reddediyordu" dedi.